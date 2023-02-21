



ЦАХАЛ: приговор террористу вынесен в рамках сделки о признании вины

Армия обороны Израиля подтвердила сообщения арабских СМИ о вынесении приговора высокопоставленному члену палестинского "Исламского джихада" Бассему аль-Саади.



По данным пресс-службы ЦАХАЛа, он был приговорен в рамках соглашения о признании вины.



"Аль-Саади был признан виновным в незаконном объединении с террористической группировкой, подстрекательстве и выдаче себя за другое лицо", - сказано в сообщении.



Согласно тексту обвинительного заключения, аль-Саади в сговоре с другими подозреваемыми продвигал деятельность "Исламского джихада", получая финансирование от одного из членов террористической группировки в Газе. Он закупал флаги и шарфы, распространяя их в "студенческом крыле".



Он также призывал к продолжению "палестинского сопротивления". При задержании он выдал себя за другое лицо, пытаясь избежать ареста.



"Военная прокуратура приняла соглашение аль-Саади о признании вины и приговорила его к 22 месяцам тюремного заключения, а также к условному приговору и финансовой компенсации", - сообщили в ЦАХАЛе.