



СМИ: одному из главарей "Исламского джихада" вынесен приговор

Военный суд приговорил высокопоставленного члена палестинского "Исламского джихада" Бассема аль-Саади к 22 месяцам тюремного заключения.



Об этом сообщают арабские СМИ.



Террорист был арестован в Дженине в прошлом году, что спровоцировало столкновения между Израилем и террористической группировкой. "Исламский джихад" тогда объявил о введении режима боевой готовности, а Армия обороны Израиля заявила, что у нее есть "конкретные" признаки "неминуемого" нападения на границе с Газой, в результате чего район был оцеплен на несколько дней.



В августе ему было предъявлено обвинение в членстве в террористической организации, подстрекательстве к терроризму, помощи другим в контакте с врагом и выдаче себя за другого человека. Армия обороны Израиля к настоящему моменту не предоставила комментарий относительно приговора.