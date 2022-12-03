



Атака в Самарии: Ганц поддержал бойца МАГАВа

Уходящий министр обороны Бени Ганц выразил поддержку бойцу МАГАВа, который ликвидировал палестинца, атаковавшего другого военного в Хуваре.



Комментарий Ганца появился после того, как посланник ООН Тор Веннесланд заявил, что он "в ужасе" от убийства палестинца. Кроме этого, Веннесланд не назвал инцидент терактом, использовав слово "драка".



"Решительно осуждаю попытки изобразить события в ложной и манипулятивной форме и замечание посланника ООН в адрес солдата, который действовал решительно и профессионально", - подчеркнул Ганц.



Министр обороны отметил, что израильские силы безопасности имеют "полную поддержку для продолжения борьбы с терроризмом и обеспечения безопасности израильских граждан".



