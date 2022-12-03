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Посланник ООН назвал теракт "дракой". МИД Израиля ответил
03.12.2022 19:14 Ольга Белозерова

Посланник ООН назвал теракт "дракой". МИД Израиля ответил

Посланник Организации Объединенных Наций на Ближнем Востоке Тор Веннесланд заявил, что он "в ужасе" от убийства палестинца, который атаковал израильского военного.

В пятницу днем ​​Аммар Мифлех попытался сесть в автомобиль израильской пары в городе Хувара, недалеко от Шхема. При попытке взломать запертую дверь один из находившихся там офицеров ЦАХАЛа выстрелил в палестинца из своего пистолета и ранил его.

Мифлех подбежал к находившемуся поблизости сотруднику МАГАВ и ударил его ножом в лицо, ранив. Второй сотрудник МАГАВ пытался задержать палестинца. Мифлех ненадолго высвободился из хватки израильского военного, и попытался схватить его автомат. После этого офицер вытащил пистолет из кобуры и выстрелил в палестинца. 

Представитель ООН назвал произошедшее "дракой" и выразил соболезнования семье "покойного палестинца".

"В ужасе от сегодняшнего убийства палестинца Аммара Мифлеха во время драки с израильским солдатом возле Хувары. Мои искренние соболезнования его семье покойного. Такие инциденты должны быть полностью и оперативно расследованы, а виновные привлечены к ответственности", - написал Веннесланд.

Представитель министерства иностранных дел Эммануэль Нахшон раскритиковал заявление Веннесленда, назвав его "полным искажением реальности".

"Этот инцидент является терактом, в ходе которого израильский полицейский получил ножевое ранение в лицо, а жизни другого полицейского угрожала опасность, в результате чего он застрелил нападавшего. Это не драка - это теракт", - подчеркнул Нахшон. 

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