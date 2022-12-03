



Посланник ООН назвал теракт "дракой". МИД Израиля ответил

Посланник Организации Объединенных Наций на Ближнем Востоке Тор Веннесланд заявил, что он "в ужасе" от убийства палестинца, который атаковал израильского военного.



В пятницу днем ​​Аммар Мифлех попытался сесть в автомобиль израильской пары в городе Хувара, недалеко от Шхема. При попытке взломать запертую дверь один из находившихся там офицеров ЦАХАЛа выстрелил в палестинца из своего пистолета и ранил его.



Мифлех подбежал к находившемуся поблизости сотруднику МАГАВ и ударил его ножом в лицо, ранив. Второй сотрудник МАГАВ пытался задержать палестинца. Мифлех ненадолго высвободился из хватки израильского военного, и попытался схватить его автомат. После этого офицер вытащил пистолет из кобуры и выстрелил в палестинца.



Представитель ООН назвал произошедшее "дракой" и выразил соболезнования семье "покойного палестинца".



"В ужасе от сегодняшнего убийства палестинца Аммара Мифлеха во время драки с израильским солдатом возле Хувары. Мои искренние соболезнования его семье покойного. Такие инциденты должны быть полностью и оперативно расследованы, а виновные привлечены к ответственности", - написал Веннесланд.



Представитель министерства иностранных дел Эммануэль Нахшон раскритиковал заявление Веннесленда, назвав его "полным искажением реальности".



"Этот инцидент является терактом, в ходе которого израильский полицейский получил ножевое ранение в лицо, а жизни другого полицейского угрожала опасность, в результате чего он застрелил нападавшего. Это не драка - это теракт", - подчеркнул Нахшон.