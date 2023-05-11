



Министр, который топит коалицию

Поведение Итамара Бен-Гвира на первый взгляд кажется клоунадой, капризами избалованного ребенка. Коллеги по коалиции даже предлагают ему перестать вести себя по-детски. В самом деле: Бен-Гвиру не положено присутствовать на обсуждениях узкого кабинета, а он требует его туда допустить. Ах, не пустите - тогда буду бойкотировать голосования в Кнессете и заседания правительства.



Представители посольства ЕС просто отменили мероприятие, посвященное Дню Европы, лишь бы не видеть и не слышать Бен-Гвира, который настаивал на том, чтобы там выступить. Получилась дипломатическая пощечина всему Израилю, не сильная, но досадная. На фоне натянутых отношений с администрацией США нам не хватало только конфликта с Европой.



Протокольные мероприятия все же не так важны для политики, а заседания кабинета министров можно проводить и в неполном составе. Но голосования в Кнессете отменить нельзя. Отсутствие целой фракции на таком голосовании грозит привести к провалу правительственных законопроектов, а то и к вотуму недоверия. Впереди сложный и ответственный этап - принятие бюджета. Премьер-министр ищет контакта с Бен-Гвиром, чтобы достичь компромисса, но тот ему не отвечает. Его приближенные заявляют: если Биби хочет вести диалог с политиками «Еврейской мощи», пусть приходит сам, а не передает свои послания через «второстепенных депутатов».



При этом на собственной руководящей должности Бен-Гвиру похвастаться особо нечем. В ведомстве национальной безопасности царит разброд, полиция не хочет подчиняться министру, в стране растет преступность. Опросы отводят ему самый низкий рейтинг в нынешнем правительстве - 72% процента опрошенных считают его работу неудовлетворительной. Одним словом, положение у него вовсе не такое выигрышное, чтобы ставить условия. Тем не менее, он гнет свою линию, создавая все больше проблем для коалиции. Его громкие требования, чтобы правительство стало более правым и более жестко реагировало на террористические атаки, как будто нарочно призваны испортить отношения Нетаниягу и всего Израиля с остальным миром.



Можно предположить, что это бравада неудачливого политика, которому уже нечего терять, а потому он старается заодно утопить всех вокруг. Или что Бен-Гвир действительно человек недалекого ума, каким его считают многие оппоненты. Однако все не так просто. Как ни удивительно, рейтинг «Еврейской мощи» в последнее время вырос до пяти мандатов, хотя еще недавно балансировал на грани электорального барьера. Судя по тому, что «Религиозный сионизм» потерял один мандат, часть избирателей Бецалеля Смотрича ушла к Бен-Гвиру, по-видимому, считая его более последовательным защитником интересов правого электората.



И здесь Бен-Гвир действует вполне разумно. Власть, связи, доступ к финансам и влиятельным кругам - все это не производит никакого впечатления на ультраправых избирателей. Политик, добравшийся до этих ништяков за счет их голосов, продержится не больше одной каденции. Чтобы сохранить их лояльность, он должен поднимать на щит национальную идею и безопасность и, в идеале, быть на шаг радикальнее своих последователей. Неважно, что это ведет к потере партией власти, к развалу правительства, - тем очевиднее бескомпромиссность ультраправого лидера.



С другой стороны, много ли теряет Бен-Гвир, бросая вызов Биби и Ликуду? Практически ничего. Скорее всего, коллеги по кабинету придут к нему на поклон и выполнят большую часть его требований. История Израиля знает немало случаев, когда небольшая фракция разваливала коалицию, и Нетаниягу вовсе не хочет, чтобы такое повторилось.



Но допустим, правительство падет. Шансов на то, что следующая коалиция также будет чисто правой, очень мало. Бен-Гвир наверняка отдает себе отчет, что в любом другом альянсе ему не найдется места. Поэтому ему важнее сохранить поддержку единомышленников, чем продлевать существование уже почти нежизнеспособного кабинета. Одним словом, Бен-Гвир не держится за власть и не торопится. Как человек верующий он не сомневается, что придет его время - время торжества сионизма и Галахи.



Тот факт, что его демарши и само его присутствие в правительстве вредит международному имиджу государства, не только не смущает Бен-Гвира, но и играет ему на руку. Согласно ультраправой идеологии, враждебность остального мира только подчеркивает особый путь Израиля и избавляет нас от необходимости прислушиваться к зарубежным советчикам. Кроме того, чем больше недругов у еврейского государства, тем сильнее правые настроения в обществе и тем больше избирателей у ультраправых.



Возможно ли, что Бен-Гвир на самом деле не руководствуется никакими расчетами, а его поступки просто импульсивны и безответственны? Может быть и так. Но в любом случае, сегодня с ним приходится считаться и более опытным политикам, и самому Биби. Что ж, каждый премьер имеет тех союзников, которых он заслуживает - и которых он сам выбрал.





