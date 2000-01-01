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Нетаниягу-Трампу об аль-Багдади: сражение еще впереди | Фото:27.10 17:48   MIGnews.com

Нетаниягу-Трампу об аль-Багдади: сражение еще впереди

В воскресенье, 27 октября, премьер-министр Биньямин Нетаниягу поздравил президента США Дональда Трампа с ликвидацией лидера террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) Абу Бакра аль-Багдади.

Соответствующее сообщение он обнародовал на официальной странице в Facebook.

"Хочу поздравить президента Трампа с впечатляющим достижением, которое привело к ликвидации главаря ИГ аль-Багдади. Это отражает общую решимость – нашу, Соединенных Штатов и всех свободных государств – бороться с террористическими организациями и государствами террора. Это достижение – важная веха, но сражение ещё впереди", – отметил Нетаниягу.



Напомним, что информация о ликвидации аль-Багдади появилась на телеканале Fox News. Кроме него были ликвидированы еще шесть человек. Позже, 27 октября, президент США Дональд Трамп подтвердил сообщение о смерти террориста, который подорвался на жилете шахидов. По словам американского лидера, аль-Багдади умер, как "трус", убив также своих детей.


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