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Погибших в теракте в Иерусалиме провели в последний путь | Фото: Thinkstock

Погибших в теракте в Иерусалиме провели в последний путь

В результате теракта погибли Яэль Якутиэль из Гиватаим; Шир Хаджадж из Маале-Адумим; Шира Цур из Хайфы; и Эрез Орбах из Алон Швут.
Следствие в Иерусалиме: солдатам приказали найти укрытие

Следствие в Иерусалиме: солдатам приказали найти укрытие

В Тель-Авиве снесли площадь Дизенгоф

В Тель-Авиве снесли площадь Дизенгоф

Галант: депортировать семью террориста в Сирию

Галант: депортировать семью террориста в Сирию

Экскурсовод в Армон Ха-Нацив: солдаты стреляли

Экскурсовод в Армон Ха-Нацив: солдаты стреляли

Арабо-израильский конфликт
 Солдатка ЦАХАЛа в тяжелом состоянии после теракта | Фото: Thinkstock

Солдатка ЦАХАЛа в тяжелом состоянии после теракта

Политика
 Ципи Ливни: `Дайте ЦАХАЛ действовать и побеждать`

Ципи Ливни: "Дайте ЦАХАЛ действовать и побеждать"

Экспертиза
 Обама `атакует` | Фото: The White House/Flikcr

Обама "атакует"

Life Style
 Бразильская старушка по ошибке молилась эльфу вместо святого

Бразильская старушка по ошибке молилась эльфу вместо святого

Происшествия
 5 террористов-смертников взорвались в Нигерии: есть погибшие

5 террористов-смертников взорвались в Нигерии: есть погибшие

Экономика
 Директорам Apple сократили зарплату на пару миллионов | Фото: Paul Hudson/Flickr

Директорам Apple сократили зарплату на пару миллионов

Фоторепортаж
Кровавый тупик в Мосуле

Кровавый тупик в Мосуле
Беспилотный ХАМАС: что показали поминки по `инженеру`

Беспилотный ХАМАС: что показали поминки по "инженеру"
Парад ХАМАСа: новые угрозы и новые типы вооружений

Парад ХАМАСа с саблями и беспилотниками
Первый визит Нетаниягу в Казахстан. Встреча с Назарбаевым | Фото: Хаим Цах, GPO

Встреча Нетаниягу с Назарбаевым в Астане
Здоровье
 Чем полезен дневной сон? | Фото: Thinkstock

Чем полезен дневной сон?

Наука и Технологии
 Норвегия – первая страна, которая откажется от FM-радио | Фото: Justin Snow/Flickr

Норвегия – первая страна, которая откажется от FM-радио

Путешествия
 El AL на последнем месте по точности полетов по времени | Фото: Thinkstock

El AL на последнем месте по точности полетов по времени

Интервью
 Римма Осипенко

Диана Арбенина, рок-музыкант

Культура
 Ведущий “Золотого глобуса” пошутил по поводу “кибератак” РФ | Фото: Thinkstock

Ведущий “Золотого глобуса” пошутил по поводу “кибератак” РФ

Спорт
 В Британии призвали отстранить Россию от Олимпиады 2018 года

В Британии призвали отстранить Россию от Олимпиады 2018 года

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По законам невоенного времени

Хотя солдата Элиора Азарию судил военный трибунал, решение, которое принял, имеет тяжелые политические последствия
Ирина Петрова







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