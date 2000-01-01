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Трамп прекратит финансирование признавших "Палестину"
Указ президента Дональда Трампа ставит целью “сократить минимум на 40%” американское финансирование международных организаций.
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Виктория Нуланд покидает госдепартамент США
Суд над израильтянином воевавшим с ISIS отложен
Израиль и Франция усиляют сотрудничество в борьбе с террором
В Израиле смягчено отношение к потребителям марихуаны
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