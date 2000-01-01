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Террориста в Армон Ха-Нацив убили солдаты
"Не все, кто находился там , стреляли по грузовику. Вы что хотите, чтобы там стояли 300 человек и палили по грузовику?"
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17:17
Комиссия Кнессета утвердила закон о весах в супермаркетах
16:59
В Европе - теракты, в Израиле - палестинское сопротивление?
16:37
СМИ: Напавший на клуб в Стамбуле получил за теракт $150 тыс.
16:10
Меркель заявила о готовности тесно работать с Трампом
16:09
Министр Ханегби: Все угрозы палестинцев пусты и беспочвенны
15:44
Суд Египта запретил передавать Саудам острова в Красном море
15:15
Обама обеспокоен ростом доверия к России
14:55
Наследника "Samsung" могут посадить в тюрьму
14:55
"Отсутствие поддержки руководства подрывает мощь ЦАХАЛа"
14:27
Первое испытание Трампа
14:06
Солдаты ищут упавший в ПА наблюдательный воздушный шар
13:55
В Париже на Кардашьян напала банда пенсионеров
Обама: Нетаниягу все время злился
Британия не подписала парижскую декларацию
Андреа Бочелли отменил выступление на инаугурации Трампа
Гатас: мне устроили линч
Арабо-израильский конфликт
Министр Ханегби: Все угрозы палестинцев пусты и беспочвенны
Германия: поселения не должны подрывать мирный процесс
Разгромлен штаб ХАМАСа в районе Рамаллы
Итоги парижской конференции 2017
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Комиссия Кнессета утвердила закон о весах в супермаркетах
В Европе - теракты, в Израиле - палестинское сопротивление?
Меркель заявила о готовности тесно работать с Трампом
Суд Египта запретил передавать Саудам острова в Красном море
Экспертиза
Обама "атакует"
Иран нервничает
Кто нарушает соглашение о перемирии в Сирии
Опять "длинная рука" Москвы
Life Style
Ученые: 90% женщин жалуются на недостаток секса
Виктории Бекхэм помешала воссоединению Spice Girls
Ученые: Трудоголизм ведет к снижению сексуального желания
Ученые: настоящая любовь не исчезает с течением времени
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СМИ: Напавший на клуб в Стамбуле получил за теракт $150 тыс.
Солдаты ищут упавший в ПА наблюдательный воздушный шар
В Париже на Кардашьян напала банда пенсионеров
Найден черный ящик разбившегося Boeing под Бишкеком
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Катар потратит $12 млн. на топливо для электростанции в Газе
На инаугурацию Трампа пожертвовали рекордные $90 млн
Министр Кац просит Кахлона снизить налог на техпаспорт
Американские СМИ запустили счетчик трат на охрану Трампа
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Встреча Нетаниягу с Назарбаевым в Астане
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Медики рассказали что может вызывать рак
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Названы условия для здорового сна после 50 лет
Вылечили кариес с помощью препарата от болезни Альцгеймера
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Британский принц Чарльз - соавтор книги по изменению климата
Зачем киты-убийцы становятся "бабушками"?
Facebook создает технологию чтения мыслей
Ученые продвинулись в борьбе с аутизмом
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Проблемы в Мумбаи: В сумке израильтянки нашли пули для М-16
Изменение процедуры получения визы в Азербайджан
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"Израильский туризм в Турцию мертв"
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Дорон Тавори – человек на мосту
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Главный муфтий запретил саудам ходить на концерты и в кино
В Иране обнаружили древнейшие рисунки
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Первое испытание Трампа
Предвыборное обещание Дональда Трампа перенести посольство США в Иерусалим остается под вопросом – как, впрочем, и остальные его обещания.
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