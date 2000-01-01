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Тысячи арабов устроили протест против сноса домов

Демонстранты: санкционированный государством расизм и чрезмерная сила полиции привели к теракту в Негеве на прошлой неделе
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Итоги первого дня президентства Дональда Трампа

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"Феминистский марш" против президента Дональда Трампа

Стрельба на акции против Трампа | Фото: Thinkstock

Стрельба на акции против Трампа

В Австрии предотвратили террористическую атаку | Фото: Thinkstock

В Австрии предотвратили террористическую атаку

Арабо-израильский конфликт
 Каждый второй израильтянин - за аннексию Иудеи и Самарии | Фото: Masa Israel Journey/Flickr

Каждый второй израильтянин - за аннексию Иудеи и Самарии

Политика
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Минюст США: Нарушений в назначении Кушнера советником нет

Экспертиза
 Обама `атакует` | Фото: The White House/Flikcr

Обама "атакует"

Life Style
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Памела Андерсон пришла на мероприятие с "новым лицом"

Происшествия

Перестрелка в Тель-Авиве: 2 погибших

Экономика

Израиль: Стало сложнее, но не хуже

Фоторепортаж
Катастрофа в Тегеране. десятки погибших

Катастрофа в Тегеране. Десятки погибших
Кровавый тупик в Мосуле

Кровавый тупик в Мосуле
Беспилотный ХАМАС: что показали поминки по `инженеру`

Беспилотный ХАМАС: что показали поминки по "инженеру"
Парад ХАМАСа: новые угрозы и новые типы вооружений

Парад ХАМАСа с саблями и беспилотниками
Здоровье
 Японские ученые порадовали сладкоежек | Фото: Thinkstock

Японские ученые порадовали сладкоежек

Наука и Технологии
 Студенты из США попробуют сварить пиво на Луне | Фото: Thinkstock

Студенты из США попробуют сварить пиво на Луне

Путешествия
 В самолетах Air India появились места только для женщин | Фото: Thinkstock

В самолетах Air India появились места только для женщин

Интервью
 Римма Осипенко

Диана Арбенина, рок-музыкант

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 Джек Николсон ушел на пенсию | Фото: Ana Ulin/Flickr

Джек Николсон ушел на пенсию

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 Баскетбольное дежавю | Фото: Håkan Dahlström/Flickr

Баскетбольное дежавю

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Отпусти народ мой!

С Михаэлем Лайтманом, основателем и главой Международной академии каббалы (МАК) беседует его ученик, известный сценарист и кинорежиссер, Семен Винокур
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