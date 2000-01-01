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"Мы должны заставить ХАМАС страдать"
Экс-министр Амир Перец поделился своим видением израильской политики, необходимой для возвращения тел солдат Орона Шауля и Адара Голдина их родным
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