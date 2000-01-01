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Ночной клуб в Стамбуле расстрелял `Санта-Клаус`

Ночной клуб в Стамбуле расстрелял "Санта-Клаус"

В результате атаки погибли 39 человек, 69 ранены. Среди погибших - 16 иностранцев и один офицер полиции. Террористу удалось уйти
twitter.com/@IraqiSecurity

Багдад: на рынке прогремели взрывы. 20 погибших

Нетаниягу – о новых обвинениях: ничего не было | Фото: Амос Бен Гершом, GPO

Нетаниягу – о новых обвинениях: ничего не было

flickr

Трамп похвалил Путина за отказ выслать дипломатов США

flickr

Скончался первый продюсер легендарных The Beatles

Арабо-израильский конфликт
 Теракт в Каландии

Теракт в Каландии

Политика
 Герцог: После аннексии Израиль станет `Израстаном`

"После аннексии Иудеи и Самарии Израиль станет Израстаном"

Экспертиза
 Обещание турецкого посла | Фото: Thinkstock

Обещание турецкого посла

Life Style
 В Италии уволили дирижера за отрицание Деда Мороза | Фото: Thinkstock

В Италии уволили дирижера за отрицание Деда Мороза

Происшествия

Видео террористической атаки в Стамбуле

Экономика
 Шоссе 531: крупнейший транспортный проект в центре Израиля

Шоссе 531: крупнейший транспортный проект в центре Израиля

Фоторепортаж
Кровавый тупик в Мосуле

Кровавый тупик в Мосуле
Беспилотный ХАМАС: что показали поминки по `инженеру`

Беспилотный ХАМАС: что показали поминки по "инженеру"
Парад ХАМАСа: новые угрозы и новые типы вооружений

Парад ХАМАСа с саблями и беспилотниками
Первый визит Нетаниягу в Казахстан. Встреча с Назарбаевым | Фото: Хаим Цах, GPO

Встреча Нетаниягу с Назарбаевым в Астане
Здоровье
 Названо самое полезное для пробежек время года | Фото: Thinkstock

Названо самое полезное для пробежек время года

Наука и Технологии
 В 2017 году ученые надеются встретиться с пришельцами | Фото: Thinkstock

В 2017 году ученые надеются встретиться с пришельцами

Путешествия
 Туристы назвали самые дружелюбные страны в мире | Фото: Thinkstock

Туристы назвали самые дружелюбные страны в мире

Интервью
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Диана Арбенина, рок-музыкант

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С вином и хлебом!

Читая Тору, человек, как правило, рисует себе картину неких исторических событий, которые произошли когда-то с древним народом
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