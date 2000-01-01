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Тысячи арабов устроили протест против сноса домов
Демонстранты: санкционированный государством расизм и чрезмерная сила полиции привели к теракту в Негеве на прошлой неделе
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Памела Андерсон пришла на мероприятие с "новым лицом"
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О чем сигнализирует мужчинам женский подбородок
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Ученые рассказали о способности прощать
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Стало известно, как помочь легким курильщиков
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Новым лицом Chanel стала дочь Майкла Джексона
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Минюст США: Нарушений в назначении Кушнера советником нет
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Президент Израиля поздравил Трампа
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С сайта Белого дома исчез раздел о ЛГБТ-сообществе
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Итоги первого дня президентства Дональда Трампа
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Стрельба на акции против Трампа
В Австрии предотвратили террористическую атаку
Арабо-израильский конфликт
Каждый второй израильтянин - за аннексию Иудеи и Самарии
Арабская Лига : в Негеве совершены военные преступления
В дом генсека ФАТХа в Газе кинули гранату
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Минюст США: Нарушений в назначении Кушнера советником нет
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С сайта Белого дома исчез раздел о ЛГБТ-сообществе
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Кто нарушает соглашение о перемирии в Сирии
Опять "длинная рука" Москвы
Life Style
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Новым лицом Chanel стала дочь Майкла Джексона
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Перестрелка в Тель-Авиве: 2 погибших
Румыния: при пожаре в ночном клубе пострадало 15 израильтян
В Южной Корее арестовали министра культуры
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Израиль: Стало сложнее, но не хуже
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Все французы смогут получать по 750 евро в месяц просто так
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