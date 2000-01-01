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Британия: ловушка для члена Кнессета
В Британии требуют ареста приехавшего с визитом члена Кнессета от партии Еш Атид, генерала ЦАХАЛа в отставке Элиезера Штерна.
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