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Иран: наши ракеты долетят до Тель-Авива за 7 минут

Высокопоставленный чиновник предупредил, что Израиль будет под угрозой, если США нанесет военный удар по Исламской Республике.
flickr/zoetnet

Совершивший атаку в Лувре отказался давать показания

Ирак: заморозка указа Трампа – шаг в правильном направлении | Фото: Thinkstock

Ирак: заморозка указа Трампа – шаг в правильном направлении

В Турции задержали 400 подозреваемых членов ISIS | Фото: Thinkstock

В Турции задержали 400 подозреваемых членов ISIS

flickr

Qatar Airways совершит самый длительный рейс в мире

Арабо-израильский конфликт
 Три палестинца признаны виновными в поджогах

Три палестинца признаны виновными в поджогах

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 Россия ввела ответные санкции против ЕС | Фото: Thinkstock

Россия ввела ответные санкции против ЕС

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 Обошлись без Америки ? | Фото: YouTube

Обошлись без Америки?

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Что Чак Норрис делает в Израиле?

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Китай: в spa-салоне живьем сгорели 18 человек

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 Через тернии к степени: Непросто быть раильским студентом | Фото: Thinkstock

Через тернии к степени: Непросто быть израильским студентом

Фоторепортаж
Еш Атид - за реформу работы Кнессета | Фото: Thinkstock

Еш Атид - за реформу работы Кнессета
Международная выставка собак в Афуле

Международная выставка собак в Афуле
Катастрофа в Тегеране. десятки погибших

Катастрофа в Тегеране. Десятки погибших
Кровавый тупик в Мосуле

Кровавый тупик в Мосуле
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 Найден простой способ заснуть вовремя | Фото: Thinkstock

Найден простой способ заснуть вовремя

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 В Индийском океане существовал древнейший континент

В Индийском океане существовал древнейший континент

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 Три израильтянина спасены в Чили

Три израильтянина спасены в Чили

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Спилберг ищет будущую израильскую звезду кино

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 Возвращение Маккаби | Фото: Thinkstock

Возвращение Маккаби

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