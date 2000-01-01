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Расплата за Амону. Депутаты ограничат власть БАГАЦа
На фоне вынужденной эвакуации поселения депутат от "Ликуда" Микки Зоар занялся вопросом разделения судебной и исполнительной власти
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Новая администрация США пересмотрит отношения с Кубой
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Атака в Лувре: В Париже проходят обыски
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