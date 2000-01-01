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Террориста в Армон Ха-Нацив убили солдаты

Террориста в Армон Ха-Нацив убили солдаты

"Не все, кто находился там , стреляли по грузовику. Вы что хотите, чтобы там стояли 300 человек и палили по грузовику?"
flickr

Обама: Нетаниягу все время злился

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Британия не подписала парижскую декларацию

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Андреа Бочелли отменил выступление на инаугурации Трампа

Гатас: мне устроили линч

Гатас: мне устроили линч

Арабо-израильский конфликт
 Министр Ханегби: Все угрозы палестинцев пусты и беспочвенны

Министр Ханегби: Все угрозы палестинцев пусты и беспочвенны

Политика

Комиссия Кнессета утвердила закон о весах в супермаркетах

Экспертиза
 Обама `атакует` | Фото: The White House/Flikcr

Обама "атакует"

Life Style
 Ученые: 90% женщин жалуются на нехватку секса | Фото: Thinkstock

Ученые: 90% женщин жалуются на недостаток секса

Происшествия
 СМИ: Напавший на клуб в Стамбуле получил за теракт $150 тыс.

СМИ: Напавший на клуб в Стамбуле получил за теракт $150 тыс.

Экономика
 Катар потратит $12 млн. на топливо для электростанции в Газе | Фото: Thinkstock

Катар потратит $12 млн. на топливо для электростанции в Газе

Фоторепортаж
Кровавый тупик в Мосуле

Кровавый тупик в Мосуле
Беспилотный ХАМАС: что показали поминки по `инженеру`

Беспилотный ХАМАС: что показали поминки по "инженеру"
Парад ХАМАСа: новые угрозы и новые типы вооружений

Парад ХАМАСа с саблями и беспилотниками
Первый визит Нетаниягу в Казахстан. Встреча с Назарбаевым | Фото: Хаим Цах, GPO

Встреча Нетаниягу с Назарбаевым в Астане
Здоровье
 Медики рассказали что может вызывать рак | Фото: Thinkstock

Медики рассказали что может вызывать рак

Наука и Технологии
 flickr

Британский принц Чарльз - соавтор книги по изменению климата

Путешествия
 Проблемы в Мумбаи: В сумке израильтянки нашли пули для М-16 | Фото: Israel Defense Forces/Flickr

Проблемы в Мумбаи: В сумке израильтянки нашли пули для М-16

Интервью
 Римма Осипенко

Диана Арбенина, рок-музыкант

Культура
 Главный муфтий запретил саудам ходить на концерты и в кино | Фото: Thinkstock

Главный муфтий запретил саудам ходить на концерты и в кино

Спорт
 Жуков сообщил об угрозе недопуска спортсменов РФ к ОИ-2018 | Фото: Thinkstock

Жуков сообщил об угрозе недопуска спортсменов РФ к ОИ-2018

Новости партнеров
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Личный взгляд
 Первое испытание Трампа | Фото: AFP

Первое испытание Трампа

Предвыборное обещание Дональда Трампа перенести посольство США в Иерусалим остается под вопросом – как, впрочем, и остальные его обещания.
Ирина Петрова







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