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Амир Перец: Мы должны заставить ХАМАС страдать

"Мы должны заставить ХАМАС страдать"

Экс-министр Амир Перец поделился своим видением израильской политики, необходимой для возвращения тел солдат Орона Шауля и Адара Голдина их родным
Американский десант разгромил штаб аль-Каиды в Йемене

Американский десант разгромил штаб аль-Каиды в Йемене

Сторонникам BDS запретят въезжать в Израиль | Фото: Alex Chis/Flickr

Сторонникам BDS запретят въезжать в Израиль

Нетаниягу: Посольства всех стран должны быть в Иерусалиме | Фото: Коби Гидеон, GPO

Нетаниягу: Посольства всех стран должны быть в Иерусалиме

Эхуд Барак не будет баллотироваться в премьеры

Эхуд Барак не будет баллотироваться в премьеры

Арабо-израильский конфликт
 Айман Уда доволен: в Умм эль-Хиран привезли караваны

Айман Уда доволен: в Умм эль-Хиран привезли караваны

Политика
 Переданные Россией данные по MH17 не смогли расшифровать

Переданные Россией данные по MH17 не смогли расшифровать

Экспертиза
 Обошлись без Америки ? | Фото: YouTube

Обошлись без Америки?

Life Style
 Стилисты из глянца `причесали и переодели` Трампа. Видео

Стилисты из глянца "причесали и переодели" Трампа. Видео

Происшествия
 Женщина, бросившаяся под поезд в метро, скончалась

Женщина, бросившаяся под поезд в метро, скончалась

Экономика
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Акции Microsoft подскочили до рекордной стоимости

Фоторепортаж
Катастрофа в Тегеране. десятки погибших

Катастрофа в Тегеране. Десятки погибших
Кровавый тупик в Мосуле

Кровавый тупик в Мосуле
Беспилотный ХАМАС: что показали поминки по `инженеру`

Беспилотный ХАМАС: что показали поминки по "инженеру"
Парад ХАМАСа: новые угрозы и новые типы вооружений

Парад ХАМАСа с саблями и беспилотниками
Здоровье
 Ученые: виноград предотвратит рак кожи | Фото: Thinkstock

Ученые: виноград предотвратит рак кожи

Наука и Технологии
 Ученым впервые удалось получить гибрид свиньи и человека | Фото: Thinkstock

Ученым впервые удалось создать гибрид свиньи и человека

Путешествия
 Названы самые любимые туристами города | Фото: Thinkstock

Названы самые любимые туристами города

Интервью
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Диана Арбенина, рок-музыкант

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 Джордж Мартин опубликует рассказ из мира `Игры престолов` | Фото: Gage Skidmore/Flickr

Джордж Мартин опубликует рассказ из мира "Игры престолов"

Спорт
 Две надежды, две судьбы | Фото: Thinkstock

Две надежды, две судьбы

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Личный взгляд

Египетские казни

Страшные страдания испытывает наш внутренний «Фараон» – наше основное свойство, эгоизм, – прежде чем отпускает человека.
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