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Погибших в теракте в Иерусалиме провели в последний путь
В результате теракта погибли Яэль Якутиэль из Гиватаим; Шир Хаджадж из Маале-Адумим; Шира Цур из Хайфы; и Эрез Орбах из Алон Швут.
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