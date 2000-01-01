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Иран: наши ракеты долетят до Тель-Авива за 7 минут
Высокопоставленный чиновник предупредил, что Израиль будет под угрозой, если США нанесет военный удар по Исламской Республике.
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19:09
Нетаниягу вылетел в Британию на встречу с Терезой Мэй
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Китай: в spa-салоне живьем сгорели 18 человек
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17:59
Филиппины: церковь обвинила Дутерте в терроре против нищих
17:25
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Ирак: заморозка указа Трампа – шаг в правильном направлении
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Ирак: заморозка указа Трампа – шаг в правильном направлении
В Турции задержали 400 подозреваемых членов ISIS
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Арабо-израильский конфликт
Три палестинца признаны виновными в поджогах
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Египет вынуждает ХАМАС вернуть тела израильских солдат
Эффект домино. Палестинский мэр требует эвакуировать Офру
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Россия ввела ответные санкции против ЕС
Израиль: "Ночные автобусы" бьют рекорды
СМИ узнали, что Трамп подарит королевской семье Британии
Асад продлил амнистию для сдавшихся боевиков
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Бельгия: компания ввела сотрудникам под кожу микрочипы
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Через тернии к степени: Непросто быть израильским студентом
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В Израиле не хватает 10 тысяч инженеров
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