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Расплата за Амону. Депутаты ограничат власть БАГАЦа | Фото: Thinkstock

Расплата за Амону. Депутаты ограничат власть БАГАЦа

На фоне вынужденной эвакуации поселения депутат от "Ликуда" Микки Зоар занялся вопросом разделения судебной и исполнительной власти
Трамп ввел новые санкции против Ирана | Фото: U.S. Department of Homeland Security (DHS)/Flickr

Трамп ввел новые санкции против Ирана

МИД: Строительство поселений - не препятствие миру

МИД: Строительство поселений - не препятствие миру

Баронесса-антисемитка обвиняет евреев в росте юдофобии

Баронесса-антисемитка обвиняет евреев в росте юдофобии

Взрыв автомобиля в Холоне: есть раненые | Фото: Thinkstock

Взрыв автомобиля в Холоне: есть раненые (обновлено)

Арабо-израильский конфликт
 Россия и палестинцы. Новые планы

Россия и палестинцы. Новые планы

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 Эхуда Ольмерта лишили тюремных привелегий

Эхуда Ольмерта лишили тюремных привилегий

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 В январе мировые цены на продукты побили рекорд | Фото: Thinkstock

В январе мировые цены на продукты побили рекорд

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Международная выставка собак в Афуле

Международная выставка собак в Афуле
Катастрофа в Тегеране. десятки погибших

Катастрофа в Тегеране. Десятки погибших
Кровавый тупик в Мосуле

Кровавый тупик в Мосуле
Беспилотный ХАМАС: что показали поминки по `инженеру`

Беспилотный ХАМАС: что показали поминки по "инженеру"
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 Ученые: виноград предотвратит рак кожи | Фото: Thinkstock

Ученые: виноград предотвратит рак кожи

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