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Трамп прекратит финансирование признавших `Палестину`

Трамп прекратит финансирование признавших "Палестину"

Указ президента Дональда Трампа ставит целью “сократить минимум на 40%” американское финансирование международных организаций.
Трамп заморозил получение палестинцами 220 млн. от Обамы | Фото: Gage Skidmore/Flickr

Трамп заморозил получение палестинцами 220 млн. от Обамы

В Дженине тяжело ранен солдат ЦАХАЛа

В Дженине тяжело ранен солдат ЦАХАЛа

Ашдод. Раввин-педофил целовал пенис ученика в йешиве | Фото: Thinkstock

Ашдод. Раввин-педофил целовал пенис ученика в йешиве

Израильтяне вышли в финал конкурса покорителей Луны | Фото: Thinkstock

Израильтяне вышли в финал конкурса покорителей Луны

Арабо-израильский конфликт
 Палестинца, мстившего за кузена застрелили на месте

Палестинца, мстившего за кузена застрелили на месте

Политика
 flickr

Виктория Нуланд покидает госдепартамент США

Экспертиза
 Иран не прекращал работать по ядерной программе | Фото: Thinkstock

Иран не прекращал работать по ядерной программе

Life Style
 Нью-Йорк. Арестован актер-организатор протеста против Трампа

Шайя ЛаБаф арестован на "антитрамповской" демонстрации

Происшествия
 Жених изнасиловал женщину, поспал и пошел на свадьбу | Фото: Thinkstock

Жених изнасиловал женщину, поспал и пошел на свадьбу

Экономика
 Индекс Доу-Джонса ответил на победу Трампа рекордным ростом | Фото: Thinkstock

Индекс Доу-Джонса ответил на победу Трампа рекордным ростом

Фоторепортаж
Катастрофа в Тегеране. десятки погибших

Катастрофа в Тегеране. Десятки погибших
Кровавый тупик в Мосуле

Кровавый тупик в Мосуле
Беспилотный ХАМАС: что показали поминки по `инженеру`

Беспилотный ХАМАС: что показали поминки по "инженеру"
Парад ХАМАСа: новые угрозы и новые типы вооружений

Парад ХАМАСа с саблями и беспилотниками
Здоровье
 Минздрав Израиля объявил войну курильщикам | Фото: Thinkstock

Минздрав Израиля объявил войну курильщикам

Наука и Технологии
 Ученые: кошки не глупее собак | Фото: Thinkstock

Ученые: кошки не глупее собак

Путешествия
 В Галилее обнаружили чудо природы

В Галилее обнаружили чудо природы

Интервью
 Римма Осипенко

Диана Арбенина, рок-музыкант

Культура
 flickr

"Ла-Ла Ленд" стал лидером по числу номинаций на "Оскар"

Спорт
 Турецкий скандал | Фото: Thinkstock

Турецкий скандал

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В шаге от горизонта

Новое яблоко раздора созрело на древе истории и рассекло западное общество постлиберальной парадигмой. Настает иная эпоха, и старая хочет дать ей бой
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