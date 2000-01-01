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Ночной клуб в Стамбуле расстрелял "Санта-Клаус"
В результате атаки погибли 39 человек, 69 ранены. Среди погибших - 16 иностранцев и один офицер полиции. Террористу удалось уйти
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