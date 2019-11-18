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Смотрич о признании США поселений: достойный ответ | Фото:18.11 21:30   MIGnews.com

Смотрич о признании США поселений: достойный ответ

Министр транспорта Бецалель Смотрич прокомментировал анонс о том, что госсекретарь США выступит с официальным заявлением о признании поселений в Иудее и Самарии законными.

"Я благодарю президента США за правильное решение отменить старый документ Хансена и признать законность проекта о урегулировании в Иудее и Самарии. Я говорил об этом несколько дней назад на встрече с послом Фридманом", – написал он в Twitter.

По словам Смотрича, это достойный ответ на решение о маркировке товаров из поселений, принятое на прошлой неделе. "Международное признание поселений продолжится", – констатировал Смотрич.


Также отреагировала на соответствующую информацию председатель партии "Ха Ямин ха Хадаш" Айелет Шакед.

"Лучше поздно, чем никогда. Поселения в Иудее и Самарии не противоречат международному праву, и хорошо, что великая мировая держава говорит правду и исправляет давнюю несправедливость", – сказала она.


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