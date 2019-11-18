18.11 21:30 MIGnews.com

Смотрич о признании США поселений: достойный ответ

מברך את נשיא ארה"ב על החלטתו הנכונה לבטל את "מסמך הנסן" הישן, ולקבוע את חוקיות מפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון, כפי שהעלתי לפני ימים אחדים בפגישתי עם אנשי השגריר פרידמן. זו בהחלט תשובה ראויה להחלטתו הצבועה של בית הדין האירופאי מהשבוע שעבר. מתקדמים בהכרה הבינלאומית במפעל ההתיישבות. https://t.co/b8AxEBHsoy — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) November 18, 2019

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Министр транспорта Бецалель Смотрич прокомментировал анонс о том, что госсекретарь США выступит с официальным заявлением о признании поселений в Иудее и Самарии законными."Я благодарю президента США за правильное решение отменить старый документ Хансена и признать законность проекта о урегулировании в Иудее и Самарии. Я говорил об этом несколько дней назад на встрече с послом Фридманом", – написал он в Twitter.По словам Смотрича, это достойный ответ на решение о маркировке товаров из поселений, принятое на прошлой неделе. "Международное признание поселений продолжится", – констатировал Смотрич.Также отреагировала на соответствующую информацию председатель партии "Ха Ямин ха Хадаш" Айелет Шакед."Лучше поздно, чем никогда. Поселения в Иудее и Самарии не противоречат международному праву, и хорошо, что великая мировая держава говорит правду и исправляет давнюю несправедливость", – сказала она.