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Иран наращивает военное присутствие на востоке Сирии | Фото:09.01 19:45   MIGnews.com

Иран наращивает военное присутствие на востоке Сирии

Тегеран усиливает свои группировки, воюющие на стороне режима Асада в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, и начал вербовать наемников из числа местных жителей на фоне гибели генерала Касыма Сулеймани в результате атаки США. В ответ на действия Ирана США начали перебрасывать подкрепления в Дейр-эз-Зор со своей базы в Хасеке.

Командиры проиранских группировок в последние три дня завербовали в провинции Дейр-эз-Зор 2500 местных арабов, пообещав платить им 160 тысяч сирийских лир в месяц (около 1100 турецких лир). Вначале были завербованы жители селений Шукари, Хамдан, Хари и Саадия.

Следует обратить вримание на то, что вербовка наемников из числа местных арабов – первый шаг Тегерана на территории Сирии.

В то же время после убийства Сулеймани Иран по-прежнему использует мусульман-шиитов Пакистана и Афганистана в зонах конфликтов на Ближнем Востоке.

В рамках этих инициатив бригады «Фатимиюн» в составе иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) начали перебарывать афганских боевиков в район Шамия в Дейр-эз-Зоре.
Бойцы «Фатимиюн», которые на протяжении долгого времени действовали в Дейр-эз-Зоре, роют окопы вокруг районов Айяш и Харабаш. Боевики из Ирака и ливанской «Хезболлы» также усилили контроль в районах Сина, Масекен, Маари и других.

Периодически в регионе вспыхивают бои между проиранскими группировками и небольшими группами террористов ДАЕШ.

Действия Ирана в регионе и угроза стать мишенью США вызывают обеспокоенность у местного населения.
Активисты и члены региональных советов планируют провести акцию протеста против присутствия проиранских группировок и армии режима Асада. Активисты планируют провести мирную акцию в следующую пятницу под лозунгом: «В регионе не будет мира и стабильности до тех пор, пока здесь присутствуют режим Асада и Иран».


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