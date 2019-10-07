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Трампа `разгромили` за решение по Сирии: оставил на убой | Фото:07.10 17:21   MIGnews.com

Трампа "разгромили" за решение по Сирии: оставил на убой

Президент США Дональд Трамп заявил, что его стране пора выйти из "нелепых бесконечных" войн в Сирии, за что был раскритикован политическим сектором Европы и Америки.

"Мы оставались и все глубже и глубже втягивались в противостояние, у которого нет никакой видимой цели. Курды сражались с нами, но они получали за это много денег и снаряжения. Они боролись с Турцией на протяжении десятилетий. Я сдерживал это противостояние на протяжении почти трех лет, но теперь настало время выбраться из этих нелепых бесконечных войн и вернуть наших солдат домой. Мы будем сражаться только там, где нам это выгодно, и только ради победы", – написал он в Twitter.

В Евросоюзе в ответ на слова Трампа подчеркнули, что новая военная операция Турции против курдов в Сирии осложняет обстановку в регионе.

"Возобновление боевых действий на северо-востоке Сирии не только ухудшает положение гражданского населения, но и подрывает перспективы мирного урегулирования конфликта", – заявила на брифинге официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

В свою очередь, бывшая конкурентка Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон от себя отметила: "Давайте поясним: президент встал на сторону авторитарных лидеров Турции и России в отношении наших верных союзников и собственных интересов. Его решение – отвратительное предательство как по отношению к курдам, так и по отношению к его присяге", – раскритиковала она.


В то же время республиканец Джо Уолш отметил, что ему также не хочется видеть постоянное присутствие США в Сирии. "Но вы не просто оставите союзника, такого как курды. Вы оставляете их на убой. Еще одно доказательство того, что Трамп предаст любого, чье имя не Дональд Трамп", – сказал он.

Сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Марко Рубио от себя добавили, что решение будет иметь неприятные последствия и сделает США менее безопасными в будущем. А обозреватель Washington Post Брайан Клаас сказал, что президент США дает Турции то, чего она хочет, и отказывается от ключевых партнеров.



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