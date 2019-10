07.10 17:21 MIGnews.com

Трампа "разгромили" за решение по Сирии: оставил на убой

The United States was supposed to be in Syria for 30 days, that was many years ago. We stayed and got deeper and deeper into battle with no aim in sight. When I arrived in Washington, ISIS was running rampant in the area. We quickly defeated 100% of the ISIS Caliphate,..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019

Let us be clear: The president has sided with authoritarian leaders of Turkey and Russia over our loyal allies and America’s own interests. His decision is a sickening betrayal both of the Kurds and his oath of office. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) October 7, 2019

Trump is giving Turkey what it wants and abandoning the Kurds, who have been a key partner advancing US interests.



There are two Trump Towers in Turkey. — Brian Klaas (@brianklaas) October 7, 2019

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Президент США Дональд Трамп заявил, что его стране пора выйти из "нелепых бесконечных" войн в Сирии, за что был раскритикован политическим сектором Европы и Америки."Мы оставались и все глубже и глубже втягивались в противостояние, у которого нет никакой видимой цели. Курды сражались с нами, но они получали за это много денег и снаряжения. Они боролись с Турцией на протяжении десятилетий. Я сдерживал это противостояние на протяжении почти трех лет, но теперь настало время выбраться из этих нелепых бесконечных войн и вернуть наших солдат домой. Мы будем сражаться только там, где нам это выгодно, и только ради победы", – написал он в Twitter.В Евросоюзе в ответ на слова Трампа подчеркнули, что новая военная операция Турции против курдов в Сирии осложняет обстановку в регионе."Возобновление боевых действий на северо-востоке Сирии не только ухудшает положение гражданского населения, но и подрывает перспективы мирного урегулирования конфликта", – заявила на брифинге официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.В свою очередь, бывшая конкурентка Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон от себя отметила: "Давайте поясним: президент встал на сторону авторитарных лидеров Турции и России в отношении наших верных союзников и собственных интересов. Его решение – отвратительное предательство как по отношению к курдам, так и по отношению к его присяге", – раскритиковала она.В то же время республиканец Джо Уолш отметил, что ему также не хочется видеть постоянное присутствие США в Сирии. "Но вы не просто оставите союзника, такого как курды. Вы оставляете их на убой. Еще одно доказательство того, что Трамп предаст любого, чье имя не Дональд Трамп", – сказал он.Сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Марко Рубио от себя добавили, что решение будет иметь неприятные последствия и сделает США менее безопасными в будущем. А обозреватель Washington Post Брайан Клаас сказал, что президент США дает Турции то, чего она хочет, и отказывается от ключевых партнеров.