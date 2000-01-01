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Россия и Китай активно работают в Африке | Фото:31.12 17:15   MIGnews.com

Россия и Китай активно работают в Африке

Как сообщает Business Insider в течение некоторого времени американские войска находились в Западной Африке, чтобы обучать силы партнеров для борьбы с местными группами, такими как Боко Харам и ответвления Аль-Каиды и Исламского государства. Четыре зеленых берета армии США были убиты в засаде во время миссии против лидера группы ИГИЛ в Нигере в 2017 году.

Дискуссии об отходе от почти двух десятилетий контртеррористических операций там и в других регионах также не новы.

В конце прошлого года представитель ВВС Африки заявил Air Force Times, что такой сдвиг, скорее всего, не повлияет на операции на авиабазе 201, поскольку в Западной Африке планировалось «уменьшить акцент» на «консультациях и помощи на тактическом уровне и перейти к более стратегический подход », сосредоточенный« в большей степени на консультировании, оказании помощи, поддержании связи и обмене информацией в ключевых узлах по всему региону».

Но текущее планирование вывода войск из Западной Африки было «тесно связано» с Пентагоном, согласно The Times, который заявил, что с Конгрессом не проводились консультации.

Группа во главе с министром обороны Марком Эспером поставила под сомнение ценность этих операций в Западной Африке и считает, что США должны сократить свои усилия против групп, которые не продемонстрировали способность или желание атаковать США, что описывает группы в Западной Африке, согласно Времена.

Ожидается, что американские законодатели, военные чиновники и союзники выступят против сокращения, утверждая, что они могут подорвать стабильность в Африке, привести к увеличению миграции в Европу и открыть окно для Китая и России для расширения своего влияния.

Отметим, что Президент России Владимир Путин создал давние связи с континентом. В октябре он принял у себя в стране первый панафриканский саммит, на котором присутствовало более 40 африканских лидеров, многие из которых были из стран, с которыми Россия никогда не была близка.

Россия ограничена в финансовой поддержке, которую она может предложить африканским странам, сосредоточившись вместо этого на энергетике, добыче ресурсов и безопасности. Wagner Group, российский частный военный подрядчик, активно работает по всей Африке.

Китай, напротив, щедро тратит на помощь, займы и инвестиции в проекты развития в регионе. Как и в других местах, эта деятельность вызвала обеспокоенность по поводу влияния Китая, его влияния на управление и задолженности местных органов власти перед Пекином.

Африка также была местом растущих военных амбиций Китая. Пекин открыл свой первый военный пост за рубежом в Джибути в августе 2017 года. Эта база находится рядом с крупнейшей американской базой в Африке, Кэмп Лемоннье, и военные чиновники и законодатели США предупреждают о деятельности Китая в этом районе.

Беспокойство относительно того, что Россия и Китай могут сделать в Африке, вряд ли убедит тех, кто выступает за более сдержанное использование силы и ресурсов США за рубежом.

«Как будто для нас было бы плохо сохранять базы в Западной Африке, но обильные для Китая», - заявил в Твиттере Бен Фридман, политический директор адвокационной группы Defense Priorities в отношении обсуждений в Пентагоне, намеченных The Times.


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