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Террористы в Газе призвали к убийству евреев | Фото:30.10 14:53   MIGnews.com

Террористы в Газе призвали к убийству евреев

Лидеры нескольких палестинских фракций вновь призывают активизировать террористические акты против евреев. Разница заключается в том, что на этот раз призывы были сделаны во время сидячей забастовки палестинцев рядом с отделениями Организации Объединенных Наций в секторе Газа.

Лидеры палестинских фракций решили выступить с призывом убивать евреев перед офисами ООН в секторе Газа. Как будто они просят ООН одобрить их постоянные террористические нападения на Израиль.

Что ясно и тревожно, так это то, что должностные лица ООН в секторе Газа предпочитают хранить молчание, когда палестинские лидеры приходят к их офисам, чтобы побудить свой народ активизировать свои террористические атаки.

ХАМАС, который управляет сектором Газа и Палестинская администрация (ПА), которая управляет Западным берегом возле Иордании, а также другие палестинские группировки давно ведут жестокую кампанию подстрекательства к решению израильских властей разрешить евреям совершить поездку по соединению Храмовой горы.

Отметим, что во время акции перед офисами ООН Мушир аль-Масри, высокопоставленный чиновник ХАМАСа, призвал палестинцев наносить удары ножом, стрелять и наносить удары по евреям во время их официально согласованных посещений Храмовой горы, на этот раз во время еврейских праздников. Аль-Масри призвал ПА разрешить палестинцам, живущим под его властью на Западном берегу, «принять меры, нанеся удары ножами, пулями и транспортными средствами против евреев».

Не то чтобы кто-то ожидал, что ООН и ее высокопоставленные чиновники действительно будут противостоять лидерам террористов в секторе Газа. Тем не менее, ООН должна, по крайней мере, опубликовать заявление, осуждающее лидеров, которые приходят в ее офисы в секторе Газа распространять ложь и кровавые клеветы и призывать к насилию против евреев.

К сожалению, этого не произошло, что позволило палестинским лидерам поверить в то, что они получили зеленый свет от международной организации для осуществления своих убийственных планов, пишет Jewishpress.


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