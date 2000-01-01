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Трамп не согласен с Болтоном по Северной Корее и Ирану | Фото:29.05 18:11   MIGnews.com

Трамп не согласен с Болтоном по Северной Корее и Ирану

Гости президента Трампа в его клубе во Флориде не так давно слышали как он негодовал по поводу совета, который получил от своего советника по национальной безопасности Джона Болтона и удивлялись, не ведет ли его Болтон по пути, по которому Трамп идти не хочет.

Для президента, который «страдает от горячего и холодного» почти от всех своих советников, частные придирки может не так много значат. Но в последние дни разногласия между г-ном Трампом и его советником по национальной безопасности вылились на обозрение общественности, что привело к путанице во всем мире по поводу внешней политики Америки, особенно по вопросам войны и мира.

Это несоответствие явно проявилось во время недавнего четырехдневного визита г-на Трампа в Японию, который завершился во вторник после того, как он вступил в противоречие с г-ном Болтоном по поводу противостояния как с Ираном, так и с Северной Кореей. Президент заявил, что, в отличие от своего советника по национальной безопасности, он не добивался смены режима в Иране, и утверждал, что, вопреки сказанному г-ном Болтоном, недавние северокорейские ракетные испытания не нарушили резолюций Организации Объединенных Наций.

Возможно, играя в «голубя и ястреба» с Болтоном, Трамп стремится просто держать противников в напряжении. Но вопросы о его отношениях с главным координатором внешней политики США могут иметь отрицательные последствия для президента, поскольку он пытается справиться с противостоянием в Азии, на Ближнем Востоке и в Южной Америке без отчуждения союзников Соединенных Штатов.


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