29.01 16:24 MIGnews.com

Рухани: Иран и Россия укрепляют связи против воли США

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«Я уверен, что, несмотря на давление Вашингтона на регион и, в частности, на Иран, две страны будут расширять свои отношения более, чем когда-либо прежде, независимо от воли и намерений Белого дома», - заявил президент Рухани на встрече с председателем правительства России. Госдума Вячеслава Викторовича Володина прошла в Тегеране в понедельник.Подчеркнув, что Иран никоим образом не заинтересован в распространении напряженности в регионе, Рухани сказал: «Региональная стабильность имеет значение для Ирана и России, и мы, как и в прошлом, готовы к дальнейшему сотрудничеству и обсуждению между двумя странами».«Трехсторонние отношения между Ираном, Россией и Китаем, а также совместные морские учения в Оманском море указывают на то, что трио стремится развивать более тесные связи друг с другом», - добавил Рухани, сообщает Press TV.Президент также выразил надежду, что все предыдущие соглашения между Тегераном и Москвой о содействии совместным инвестициям вступят в силу в ближайшее время.Володин, со своей стороны, сказал: «Несмотря на рост напряженности в регионе, мы должны работать над тем, чтобы разрядить напряженность и расширить связи, не допуская, чтобы такая напряженность разлучила нас».Он добавил, что наиболее важные вопросы, поднятые в ходе обсуждений в рамках совместной экономической комиссии двух стран, включали расширение торговых связей между двумя странами, отметив: «Мы считаем, что мы сможем прийти к лучшим выводам посредством большего количества встреч».