28.11 17:02 MIGnews.com

Россия и ПА отмечают юбилей

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Россия и ПА празднуют 45-летие своих дипломатических связей. Председатель ПА Махмуд Аббас в интервью журналистам накануне юбилея заявил, что Россия является «одним из главных друзей палестинцев».«Мы были полностью удовлетворены тем, как развивались наши отношения - сначала с Советским Союзом, а затем с Российской Федерацией. Они всегда были гладкими и никогда - ни в советскую эпоху, ни сейчас - не претерпевали каких-либо изменений», - сказал он.«Нам не нужно специально обращаться к нему за поддержкой на международных платформах, поскольку он всегда стоял и остается на стороне нашего народа», - добавил Аббас.Считается, что двусторонние отношения были официально установлены в 1974 году, когда ООП открыла офис в Москве. Однако ООП и СССР впервые вступили в контакт несколькими годами ранее. В 1968 году президент Объединенной Арабской Республики Гамаль Абдель Насер представил Ясира Арафата советским лидерам во время визита в Москву.Отметим, что до распада Советского Союза палестинцы и палестинский вопрос были частью идеологической битвы Москвы с Западом.