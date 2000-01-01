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Россия и ПА отмечают юбилей | Фото:28.11 17:02   MIGnews.com

Россия и ПА отмечают юбилей

Россия и ПА празднуют 45-летие своих дипломатических связей. Председатель ПА Махмуд Аббас в интервью журналистам накануне юбилея заявил, что Россия является «одним из главных друзей палестинцев».

«Мы были полностью удовлетворены тем, как развивались наши отношения - сначала с Советским Союзом, а затем с Российской Федерацией. Они всегда были гладкими и никогда - ни в советскую эпоху, ни сейчас - не претерпевали каких-либо изменений», - сказал он.

«Нам не нужно специально обращаться к нему за поддержкой на международных платформах, поскольку он всегда стоял и остается на стороне нашего народа», - добавил Аббас.

Считается, что двусторонние отношения были официально установлены в 1974 году, когда ООП открыла офис в Москве. Однако ООП и СССР впервые вступили в контакт несколькими годами ранее. В 1968 году президент Объединенной Арабской Республики Гамаль Абдель Насер представил Ясира Арафата советским лидерам во время визита в Москву.

Отметим, что до распада Советского Союза палестинцы и палестинский вопрос были частью идеологической битвы Москвы с Западом.


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