Почему ПА запретила импорт израильских телят

Израильско-палестинский конфликт далек от разрешения, но экономическое сотрудничество между Израилем и палестинцами процветает. Например, сельскохозяйственная продукция из Газы, в том числе помидоры и баклажаны, продается на израильском рынке в огромных количествах. Рыбаки Газы продают на израильский рынок в определенные сезоны. Израиль также помогает купцам Газы в определенной степени экспортировать продукцию на рынки по всему миру. С другой стороны, Израиль экспортирует много товаров в Газу и на Западный берег. В соответствии с Парижским экономическим протоколом (1994 г.) палестинская экономика на Западном берегу и в секторе Газа фактически основана на импорте товаров из Израиля.
В соответствии с существующим экономическим положением и ситуацией палестинский рынок мяса, оцениваемый в 700 млн. шекелей (197 млн. Долл. США) в год, зависит главным образом от импорта из Израиля.
«Мы продаем палестинцам, потому что израильский мясной рынок является очень сложным рынком», - объяснил Аль-Монитор Авшалом Вилан, генеральный секретарь союза израильских фермеров и бывший член кнессета Мерец. «Дуополия [производителей продуктов питания] Тнува и Дабба контролирует рынок и импорт крупных телят. Рынок не хочет иметь ничего общего с нами, мелкими фермерами. Из-за развития импорта замороженного кошерного мяса из Европы нам не стоит продавать телят на кошерный рынок. Нам остается палестинский мясной рынок ». Однако с сентября Палестинская администрация (ПА) запретила ввоз телят из Израиля.
«Мы застряли с десятками тысяч телят, в которые мы вложили десятки миллионов, которые достигли веса, когда они готовы продать, и мы ничего не можем с ними поделать», - говорит Дорон Бейдич, председатель Ассоциации выращивающих телят, рассказал он Al-Monitor. Целая отрасль экономики, которая обеспечивает сотни семей, находится на грани краха».
Отметим, что по сообщениям, решение ПА о запрете покупки телят у Израиля является частью инициативы премьер-министра Мохаммеда Штайе по выводу израильской экономики, но некоторые израильтяне сомневаются в этом утверждении. «Это не дипломатическая история», - заявил Бейдич. «Это полностью мафиозная история. Мы связываемся с палестинскими торговцами, которые покупают у нас телят, и история очень проста: есть несколько крупных торговцев, которые решили захватить рынок и подкупили людей в офисе [президента Палестины] Махмуда Аббаса. Кроме того, они работают в нарушение Парижского протокола. Они наносят ущерб целой индустрии палестинских торговцев, которые годами работают с нами и зарабатывают на жизнь».