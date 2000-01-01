28.10 11:44 MIGnews.com

США готовятся к защите нефтяных полей в Сирии

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Американская администрация на прошлой неделе сообщила о планах защиты месторождений востока Сирии «от ДАЕШ и других сил».В этой связи, Пентагон перебрасывает живую силу и бронетехнику в район нефтяных месторождений на востоке Сирии.В подконтрольную боевикам YPG/PKK часть сирийской провинции Дейр-эз-Зор прибыла колонна из 170 грузовиков с оружием и боеприпасами.Колонна пересекла КПП “Семелка” на иракско-сирийской границе в 00:30 28 октября и выехала через провинцию Камышлы в район Хасеке для дислокации в Дейр-эз-Зоре.По информации корреспондента агентства «Анадолу» в Сирии, в составе колонны в Сирию въехало 17 единиц бронетехники и множество крытых грузовиков, предположительно, с оружием.Безопасность колонны с воздуха обеспечивали американские вертолеты.Отметим, что накануне в район месторождений "аль-Омар" и "Румейлан" в Дейр-эз-Зоре началась переброска войск. Источники в Сирии сообщили о подготовке плана по созданию американской военной базы в районе Багоз.Местоположение новой базы имеет стратегическое значение из-за близости к району Букемаль, подконтрольному проиранским отрядам и армии Башара Асада.