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США готовятся к защите нефтяных полей в Сирии | Фото:28.10 11:44   MIGnews.com

США готовятся к защите нефтяных полей в Сирии

Американская администрация на прошлой неделе сообщила о планах защиты месторождений востока Сирии «от ДАЕШ и других сил».

В этой связи, Пентагон перебрасывает живую силу и бронетехнику в район нефтяных месторождений на востоке Сирии.

В подконтрольную боевикам YPG/PKK часть сирийской провинции Дейр-эз-Зор прибыла колонна из 170 грузовиков с оружием и боеприпасами.

Колонна пересекла КПП “Семелка” на иракско-сирийской границе в 00:30 28 октября и выехала через провинцию Камышлы в район Хасеке для дислокации в Дейр-эз-Зоре.

По информации корреспондента агентства «Анадолу» в Сирии, в составе колонны в Сирию въехало 17 единиц бронетехники и множество крытых грузовиков, предположительно, с оружием.

Безопасность колонны с воздуха обеспечивали американские вертолеты.

Отметим, что накануне в район месторождений "аль-Омар" и "Румейлан" в Дейр-эз-Зоре началась переброска войск. Источники в Сирии сообщили о подготовке плана по созданию американской военной базы в районе Багоз.

Местоположение новой базы имеет стратегическое значение из-за близости к району Букемаль, подконтрольному проиранским отрядам и армии Башара Асада.


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