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Почему ХАМАС поддерживает Эрдогана | Фото:27.10 16:20   MIGnews.com

Почему ХАМАС поддерживает Эрдогана

В заявлении, опубликованном ХАМАСом 14 октября, говорится, что террористическая группа «понимает право Турции защищать свою границу, защищать себя и устранять угрозы, наносящие ущерб ее национальной безопасности, против вмешательства сионистского Моссада в регионе в рамках усилий [Израиля] подорвать арабскую и исламскую национальную безопасность».

Отметим, что ХАМАС, террористическая группа «Братьев-мусульман», правящая в секторе Газа с 2007 года, является единственной палестинской партией, выступившей в поддержку войны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с курдами в Сирии.

Поддержка Хамасом Турции в ее войне против курдов противоречит его собственному утверждению о том, что она не вмешивается во внутренние дела арабских и исламских стран. В последние несколько лет несколько чиновников ХАМАСа неоднократно отрицали обвинения в том, что их группа вмешивалась во внутренние дела Египта, Сирии, Ливии и Иордании.

Напомним, что сирийцы выслали лидеров ХАМАС и закрыли свои офисы в Дамаске вскоре после начала гражданской войны в Сирии в 2011 году. Сирийские власти заявили, что приняли решение после того, как стало ясно, что ХАМАС «поддерживает террористов в Сирии». ХАМАС, другими словами, был пойман на помощи «террористам», воевавшим против режима Башара Асада. По логике ХАМАСа, работа с террористами против Асада не считается вмешательством во внутренние дела этой Сирии.

Поддержка Хамасом войны Эрдогана с курдами, по-видимому, связана с его попыткой убедить турецкие власти позволить своим членам продолжать использовать Турцию в качестве базы для организации террористических атак против Израиля.

Ирония в том, что ХАМАС, выпустивший тысячи ракет по Израилю и осуществивший множество террористических актов против израильтян, теперь говорит, что «понимает право Турции на защиту своей границы»,- пишет Jewish Press

Это тот же ХАМАС, который осуждает Израиль за защиту его границы от проникновения террористов из сектора Газа. С марта 2018 года ХАМАС поощряет палестинцев к демонстрациям возле границы с Израилем, где они нападают на израильских солдат с помощью камней, зажигательных бомб и взрывных устройств. Если, по мнению ХАМАС, Турция имеет право защищать свою границу, почему Израиль не имеет такого же права?


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