Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











`Нет, спасибо`: Трамп отверг предложение Ирана | Фото:27.01 15:19   MIGnews.com

"Нет, спасибо": Трамп отверг предложение Ирана

Соединенные Штаты Америки не отменят санкции в отношении Ирана для ведения переговоров с Тегераном.

Об этом заявил президент Дональд Трамп в субботу в явном ответе на интервью Der Spiegel с министром иностранных дел Ирана.

«Министр иностранных дел Ирана говорит, что Иран хочет вести переговоры с Соединенными Штатами, но хочет отменить санкции. @FoxNews @OANN Нет, спасибо!» Трамп написал на английском, а затем на фарси.

В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф ответил на твит Трампа в воскресенье отрывком из интервью, подтверждающим готовность Ирана вести переговоры в случае отмены санкций.

«@realdonaldtrump лучше советовать основывать свои комментарии и решения по внешней политике на фактах, а не на заголовках @FoxNews или его переводчиках на фарси», - добавил Зариф в твиттере,- сообщает The NewArab.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:35
Арье Дери заявил о подготовке к аннексии
16:22
В бундесвере - 550 крайне-правых экстремистов
16:17
ISIS угрожает Израилю "новым этапом" атак
16:11
Air India удвоила количество рейсов в Израиль
15:40
Коронавирус из Китая добрался до Москвы?  
15:08
Солдаты ЦАХАЛа помогали палестинцам провозить контрабанду
15:06
8 солдат арестованы за контрабанду оружия с территорий  
14:45
Два гражданина Израиля шпионили на ХАМАС
14:37
Медсестра о коронавирусе: только в Ухани 90 тысяч зараженных  
14:16
Армия Хафтара: конфликт в Ливии можно решить лишь войной
13:55
В Афганистане рухнул Boeing: авиакомпания все отрицает
13:34
Нетаниягу аннексирует Маале Адумим вместо Иорданской долины
13:19
Авакову пригрозили увольнением из-за дела Шеремета
13:18
Пятой части немцев надоело помнить о Холокосте
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus