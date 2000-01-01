27.01 15:19 MIGnews.com

"Нет, спасибо": Трамп отверг предложение Ирана

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Соединенные Штаты Америки не отменят санкции в отношении Ирана для ведения переговоров с Тегераном.Об этом заявил президент Дональд Трамп в субботу в явном ответе на интервью Der Spiegel с министром иностранных дел Ирана.«Министр иностранных дел Ирана говорит, что Иран хочет вести переговоры с Соединенными Штатами, но хочет отменить санкции. @FoxNews @OANN Нет, спасибо!» Трамп написал на английском, а затем на фарси.В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф ответил на твит Трампа в воскресенье отрывком из интервью, подтверждающим готовность Ирана вести переговоры в случае отмены санкций.«@realdonaldtrump лучше советовать основывать свои комментарии и решения по внешней политике на фактах, а не на заголовках @FoxNews или его переводчиках на фарси», - добавил Зариф в твиттере,- сообщает The NewArab.