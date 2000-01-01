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Хизбалла за репатриацию палестинских беженцев 26.05 13:16   MIGnews.com

Хизбалла за репатриацию палестинских беженцев

Комментируя предстоящую в следующем месяце конференцию под руководством США в Бахрейне в поддержку предложения президента США Дональда Трампа о «мире» между израильтянами и палестинцами, получившего название «сделка века», Генеральный секретарь Хизбаллы, Насралла заявил, что эта инициатива направлена на ликвидацию палестинского дела.
Он сказал, что ливанская нация отвергает постоянное поселение палестинских беженцев в стране, подчеркивая, что последние не должны отказываться от права на возвращение на свою родину. Насралла также подчеркнул, что его движение полностью поддерживает дело палестинцев и право палестинцев на возвращение в свои дома.

«Все ливанцы считают, что необходимо приложить усилия для того, чтобы сирийские беженцы могли репатриироваться. Тем не менее, настойчивость США и предложения некоторых реакционных региональных режимов не позволили перемещенным сирийцам вернуться домой. Персидский залив Арабские государства даже оказывали давление на Ливан, чтобы предотвратить процесс возвращения, побуждая сирийских беженцев задерживаться и запугивая их на возвращение в свою страну », - сказал лидер Хезболлы.

Таким образом братская арабская страна на деле стремиться любым способом вытеснить из Ливана палестинских и сирийских беженцев. В этой стране не предпринимают никаких мер для улучшения положения беженцев и мечтают поскорее от них избавиться. При этом не принимаются во внимание экономическое состояние соседней Сирии и гуманитарного бедствия в ПА.


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