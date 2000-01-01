25.12 12:30 MIGnews.com

Трамп готов к «рождественскому подарку» от КНДР

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Президент США Дональд Трамп на фоне опасений относительно возможной подготовки Северной Кореей ракетных испытаний во вторник отверг предупреждения КНДР о, заявив, что Соединенные Штаты Америки готовы «успешно справится» с обещанным КНДР «рождественским подарком».Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, комментируя возможную подготовку Северной Кореей ракетных испытаний.Ранее Пхеньян обвинил Вашингтон в попытке затянуть переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова в связи с намеченными в США президентскими выборами. Северокорейские власти заявили, что «только от США зависит, какой рождественский подарок получат».«Вероятно, это хороший подарок. Это может быть подарком, где он (Ким Чен Ын – ред.) посылает мне красивую вазу, а не ракетное испытание», - сказал Трамп, - отвечая на вопросы журналистов в курортном городке Мар-а-Лаго.Отметим, что Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ына на двухстороннем саммите, который пошел 30 июня в Пханмунджоме, достигли договоренности возобновить на рабочем уровне консультации по денуклеаризации, которые были прерваны после безрезультатной встречи двух лидеров в Ханое в феврале.