Трамп готов к «рождественскому подарку» от КНДР

Президент США Дональд Трамп на фоне опасений относительно возможной подготовки Северной Кореей ракетных испытаний во вторник отверг предупреждения КНДР о, заявив, что Соединенные Штаты Америки готовы «успешно справится» с обещанным КНДР «рождественским подарком».
Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, комментируя возможную подготовку Северной Кореей ракетных испытаний.
Ранее Пхеньян обвинил Вашингтон в попытке затянуть переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова в связи с намеченными в США президентскими выборами. Северокорейские власти заявили, что «только от США зависит, какой рождественский подарок получат».
«Вероятно, это хороший подарок. Это может быть подарком, где он (Ким Чен Ын – ред.) посылает мне красивую вазу, а не ракетное испытание», - сказал Трамп, - отвечая на вопросы журналистов в курортном городке Мар-а-Лаго.
Отметим, что Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ына на двухстороннем саммите, который пошел 30 июня в Пханмунджоме, достигли договоренности возобновить на рабочем уровне консультации по денуклеаризации, которые были прерваны после безрезультатной встречи двух лидеров в Ханое в феврале.