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Эр-Рияд против ХАМАСа 25.09 12:30   MIGnews.com

Эр-Рияд против ХАМАСа

Недавно ХАМАС опубликовал неожиданное официальное заявление, осуждающее аресты некоторых из его сторонников, проживающих в Саудовской Аравии. С апреля десятки палестинцев, иорданцев и граждан Саудовской Аравии были арестованы и обвинены в принадлежности к ХАМАСу и его поддержке путем сбора пожертвований для этой группировки.

Решение ХАМАСа обнародовать информацию о саудовской кампании против своих членов ясно дает понять, что группировка не отказывается от возможности улучшения отношений с Саудовской Аравией и не прерывает своих связей с Ираном. В прошлом она поддерживала сбалансированные отношения с обеими странами, – пишет Аль-Джазира.

Сопротивление ХАМАСа саудовскому давлению может подтолкнуть Эр-Рияд к усилению своей кампании против группировки. Ее демонизация в саудовских СМИ, вероятно, будет продолжаться, равно как и усилия по сокращению каналов финансирования.

Королевство может также оказать политическое и экономическое давление на другие арабские страны, чтобы "затянуть гайки" ХАМАСу, и оно может лоббировать, чтобы Лига арабских государств провозгласила его террористической организацией, как это было с Хезболлой в 2016 году.

Если давление Саудовской Аравии сохранится и усилится, то это, несомненно, негативно отразится на нестабильном положении ХАМАСа в регионе и укрепит его отношения с Ираном, который восстановил военную и финансовую помощь группировке.

Хотя ХАМАС будет все больше чувствовать себя загнанным в угол, именно палестинцы будут платить за это, поскольку условия жизни и экономика в секторе Газа продолжают ухудшаться.

Отметим, что на данный момент ХАМАС, похоже, не хочет полностью разрывать отношения с Саудовской Аравией, несмотря на нынешнюю напряженность. Он постарается выдержать бурю в надежде, что политическая ситуация в королевстве и в регионе изменится и это приведет к возможной оттепели в отношениях.


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