24.12 13:57 MIGnews.com

Египет начнет импорт газа из Израиля к середине января

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Согласно сообщению агентства Reuters, Египет должен начать импортировать природный газ из Израиля к середине января 2020 года.Источник, который говорил на условиях анонимности, сказал, что экспорт израильского газа в Египет постепенно достигнет 7 миллиардов кубометров , в соответствии с предыдущими комментариями израильских компаний, подтверждающими увеличение количества природного газа, который они планируют экспортировать в соседнюю страну.Отметим, что в израильской энергетической отрасли стоимость газа в настоящее время оценивается в 19,5 миллиардов долларов - 14 миллиардов долларов от Левиафана и 5,5 миллиардов долларов от Тамара.В ноябре египетские и израильские компании взяли под свой контроль газопровод между Израилем и Египтом.В Тель - Авиве фондовая биржа выступила с заявлением о том , что право собственности на подводном трубопроводе будет переданы в совместное предприятие между американской фирмой Noble Energy, израильской компанией Delek Drilling и их египетским партнером East Gas Co. Их предприятие, называется EMED, должно будет приобрести 39 процентов акций подводного трубопровода от EMG за 518 миллиардов долларов.Важный контракт, подписанный в феврале 2018 года между Израилем и Египтом, зашел в тупик, поскольку три компании попытались заключить сделку по выкупу других партнеров, участвующих в трубопроводе EMG, которые также столкнулись с юридическими проблемами со стороны египетского правительства , сообщает Bloomberg .Delek и Noble являются ключевыми партнерами в израильских газовых месторождениях Левиафан и Тамар на его средиземноморском побережье. Они согласились продать газ стоимостью около 20 миллиардов долларов Dolphinus Holdings в Египте.Закрытие сделки EMG знаменует начало новой эры для израильского энергетического рынка - переход Израиля к статусу регионального экспортера природного газа », - сказал генеральный директор Delek Drilling Йоси Абу.