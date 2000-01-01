23.09 17:20 MIGnews.com

"Ормузская мирная инициатива" против "Сделки века"

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"Инициатива Ирана по обеспечению безопасности судоходства в регионе касается коллективного сотрудничества в Персидском заливе, и мы хотим, чтобы все страны региона были вовлечены", - заявил президент Ирана Хасан Рухани.Об этом он заявил на заседании правительства перед отъездом в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. "Генеральная Ассамблея ООН проводится ежегодно, и в этом году 74-я сессия дает возможность странам выразить свои идеи", - сказал он. "Мы принимаем участие в этой сессии, в то время как американцы ввели жесткие санкции против иранского народа в той степени, что они сами признают, что уже ввели санкции против всех интересов Ирана", - добавил Рухани."На этом саммите мы представим план региональной безопасности, план массового сотрудничества в регионе Персидского залива. Этот проект касается не только вопросов безопасности, но также и экономики, который называется "Ормузская мирная инициатива". Все страны Персидского залива приглашаются принять участие в этой инициативе", - продолжил он "Мы считаем, что вопросы региона решаются изнутри него, и иностранные силы извне региона никогда не смогут принести ему мир и безопасность", - указал Рухани.Отметим, что некоторые эксперты, считают, что этот пропагандистский шаг предпринят лидерами ИРИ, чтобы попытаться перехватить инициативу у США, конфликт с которыми приобретает все более острый характер.