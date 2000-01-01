21.05 18:21 MIGnews.com

Сирия должна Ирану $30 млрд за защиту режима Башара Асада

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Член парламента Ирана Хешматолла Фалахатпишех, который был своей комиссии по национальной безопасности и внешней политике, вчера в интервью иранской государственной газете Etemad заявил, что Иран потратил от 20 до 30 миллиардов долларов на свою сирийскую кампанию, чтобы удержать у власти президента Башара Асада, настаивая на том, что Сирии однажды придется погасить свои долги перед Тегераном.«Я повторяю, мы могли дать Сирии от 20 до 30 миллиардов долларов, и мы должны забрать их у Сирии. Деньги нашей страны были потрачены там », - заявил он, повторив, что его страна« должна вернуть эти деньги из Сирии ».В течение девяти лет продолжающейся гражданской войны в Сирии Иран был решающим союзником режима Асада и оказывал военную поддержку путем развертывания боевиков-шиитов, командования Корпуса иранской революционной гвардии (КСИР), вооружения и техники, а также финансирование прокси групп, таких как Хезболла.По сравнению с 30 миллиардами долларов, потраченными на поддержку сирийского режима, оборонный бюджет Ирана в прошлом году составил около 700 триллионов риалов (16,6 миллиарда долларов).Комментарии Фалахатпишеха поступили через неделю после того, как стало известно, что Иран выводит некоторые из своих вооруженных сил и элементов из Сирии из-за экономических трудностей, вызванных санкциями, введенными Соединенными Штатами в отношении Тегерана, и последствиями пандемии коронавируса для страны, а также как постоянные удары с воздуха Израиля, которые наносили удары по иранским военным позициям и объектам в Сирии в течение последних нескольких лет.Однако в дальнейшем сообщения о выводе были опровергнуты Ираном, Хизбаллой и самой Сирией.Если Иран потребует полного погашения 30 миллиардов долларов из Сирии в ближайшем будущем, это создаст значительную нагрузку на сирийский режим из-за экономической нестабильности, с которой он сталкивается, наряду с общенациональным восстановлением Сирии и разрушением ее гражданской инфраструктуры. после многих лет войны.