Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Сирия должна Ирану $30 млрд за защиту режима Башара Асада | Фото:21.05 18:21   MIGnews.com

Сирия должна Ирану $30 млрд за защиту режима Башара Асада

Член парламента Ирана Хешматолла Фалахатпишех, который был своей комиссии по национальной безопасности и внешней политике, вчера в интервью иранской государственной газете Etemad заявил, что Иран потратил от 20 до 30 миллиардов долларов на свою сирийскую кампанию, чтобы удержать у власти президента Башара Асада, настаивая на том, что Сирии однажды придется погасить свои долги перед Тегераном.

«Я повторяю, мы могли дать Сирии от 20 до 30 миллиардов долларов, и мы должны забрать их у Сирии. Деньги нашей страны были потрачены там », - заявил он, повторив, что его страна« должна вернуть эти деньги из Сирии ».

В течение девяти лет продолжающейся гражданской войны в Сирии Иран был решающим союзником режима Асада и оказывал военную поддержку путем развертывания боевиков-шиитов, командования Корпуса иранской революционной гвардии (КСИР), вооружения и техники, а также финансирование прокси групп, таких как Хезболла.

По сравнению с 30 миллиардами долларов, потраченными на поддержку сирийского режима, оборонный бюджет Ирана в прошлом году составил около 700 триллионов риалов (16,6 миллиарда долларов).

Комментарии Фалахатпишеха поступили через неделю после того, как стало известно, что Иран выводит некоторые из своих вооруженных сил и элементов из Сирии из-за экономических трудностей, вызванных санкциями, введенными Соединенными Штатами в отношении Тегерана, и последствиями пандемии коронавируса для страны, а также как постоянные удары с воздуха Израиля, которые наносили удары по иранским военным позициям и объектам в Сирии в течение последних нескольких лет.
Однако в дальнейшем сообщения о выводе были опровергнуты Ираном, Хизбаллой и самой Сирией.

Если Иран потребует полного погашения 30 миллиардов долларов из Сирии в ближайшем будущем, это создаст значительную нагрузку на сирийский режим из-за экономической нестабильности, с которой он сталкивается, наряду с общенациональным восстановлением Сирии и разрушением ее гражданской инфраструктуры. после многих лет войны.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:35
Израиль сорвал поставку в Газу крупной партии наркотиков
19:14
Встреча Нетаниягу и Ганца завершена: что обсуждали
19:03
Тель-Авив: зараженная воспитательница детсада – здорова
18:42
ПА хочет и дальше координировать действия с Израилем
18:00
Бней-Брак: озвучена дата открытия школ и детсадов
17:39
Россия предложила стать посредником в переговорах США и ПА
17:18
Хочу сделать страну лучше: Гади Айзенкот идет в политику
17:12
СМИ: Кадыров госпитализирован с подозрением на COVID-19
16:36
Загадка нового лидера Даиш
16:29
Коронавирус в тель-авивской школе
16:15
После коронавируса: рост алии на 20%
15:54
Израильтянина обвинили в призывах "линчевать" Нетаниягу
15:33
Эпидемия коронавируса ударит по зарплате в Израиле
14:49
В Израиле останется до 400 тысяч безработных
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  