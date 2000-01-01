21.05 19:35 MIGnews.com

Израиль сорвал поставку в Газу крупной партии наркотиков

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Министерство обороны объявило в среду, что израильские таможенники сорвали заговор с целью контрабанды 20 000 нелегальных таблеток каптагона в сектор Газа.Наркотики, обнаруженные в 150 воздушных шарах, были изъяты должностными лицами Керем Шалон Кроссинг в ходе обычной проверки грузов женской обуви, импортируемой из Турции.Таблетки Каптагона были переданы израильской полиции, а Отдел по борьбе с наркотиками через границу начал расследование попытки контрабанды, говорится в сообщении ИА ТАЦПИТ.Израиль перехватил 400 000 таблеток каптагонов в феврале 2020 года по пути из Египта в Газу.В августе 2019 года израильские власти на контрольно-пропускном пункте Керем-Шалом изъяли наркотики весом около пяти кг. в сотнях сумок спрятаны в партии спортивной обуви.Captagon, названный «наркотиком выбора в раздираемой войной Сирии» журналом Forbes, является амфетамином, и приобретает популярность в зонах конфликтов на всем Ближнем Востоке, поскольку он значительно повышает популярность в зонах конфликтов на Ближнем Востоке. кратковременные боевые возможности бойцов.В прошлом этот препарат в основном производился Хизбаллой в Ливане.