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Иранские танкеры получат военное сопровождение | Фото:21.05 11:19   MIGnews.com

Иранские танкеры получат военное сопровождение

В среду Венесуэла заявила, что ее военно-морской флот будет сопровождать иранские танкеры, прибывающие с очень необходимым топливом, после того, как Тегеран предупредил о «последствиях», если США остановят доставку кораблей к месту назначения.

«Мы готовы на все, когда угодно», - заявил президент Николас Мадуро государственным средствам массовой информации, поблагодарив «всю поддержку» со стороны союзника по Ближнему Востоку в его конфронтации с Соединенными Штатами.

Венесуэла обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти, но ее возможности по переработке нефти в бензин ограничены.

Администрация президента США Дональда Трампа ввела односторонние санкции, направленные на прекращение экспорта нефти из Ирана и Венесуэлы, которые являются основными производителями нефти. Вашингтон также санкционировал отдельных венесуэльцев и иранцев.

  В начале апреля американские военные заявили, что они повышают свою бдительность и размещают военные корабли в океане возле Венесуэлы, утверждая, что наблюдается рост организованной преступности.

Министр обороны Владимир Падрино Лопес заявил, что, когда иранские корабли войдут в экономическую зону океана - в 200 морских милях от береговой линии - их будут "приветствовать" венесуэльские военные корабли и военные самолеты. Иранское топливо необходимо стране, поскольку Венесуэла сталкивается с острой нехваткой бензина, и переживает новую пандемию коронавируса.

Экономика Венесуэлы находится в процессе свободного падения, пострадавшего от неумелого руководства, коррупции и санкций США, и миллионы людей спасаются бегством, поскольку им не хватает основных товаров.


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