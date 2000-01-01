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Нестрогий режим для палестинских террористов. 21.05 13:10   MIGnews.com

Нестрогий режим для палестинских террористов

Общественная организация «Лави» привлекла внимание Управления тюрем к недопустимости существования такого положения, когда осужденные за преступления в сфере безопасности палестинцы пользуются возможностью приобретать товары из следующего списка: обувь фирмы Timberland, кроссовки фирмы New balans, кроссовки фирмы Nike, часы фирмы G-SHOK,фруктовое лакомство в сиропе, тибетский чай, шоколадки Kinder, напиток Schweppes c нежным душистым ароматом персика, дневной бальзам.

После публикации подобного списка, по сообщению «Хадашот 12», ШАБАС сильно урежет ассортимент товаров, продающихся в тюремных ларьках.

Как сообщил представитель Управления тюрем корреспонденту «Хадашот 12» Моше Нусбауму, вся подобные излишества будут из тюремных ларьков изъята.

По существующим правилам у палестинских заключенных наличных денег нет, но они имеют право купить в ларьке товары на сумму до 400 шекелей в месяц. Эта сумма («стипендия террористам») переводится напрямую владельцам ларьков в Палестинской автономией. Чтобы получить право открыть в тюрьме киоск с гарантированной прибылью, торговец должен выиграть тендер Управления тюрем — побеждает тот, кто предложит максимальную плату за аренду тюремной территории. Каковы наценки в тюремных ларьках, и какая часть «зарплат террористов» в итоге достается ШАБАС, неизвестно,

В связи с этим возникают вопросы: Почему своевременно не решаются вопросы, связанные с условиями отбывания наказания осужденных террористов. Почему , чтобы навести порядок в государственном учреждении, потребовалось вмешательство общественной организации, где были все это время те, кто по роду службы обязаны следить за условиями содержания таких заключенных?


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