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Бейрут доволен `прогрессом` в морском пограничном споре 21.05 12:18   MIGnews.com

Бейрут доволен "прогрессом" в морском пограничном споре

Израиль и Ливан претендуют на владение спорной площадью в 860 квадратных километров Средиземного моря. Ливан настаивает на том, что этот район находится в пределах его экономической зоны, и не намерен отказаться от какой-либо его части.

Ливан намекнул, что достигнут прогресс в усилиях по урегулированию его морского пограничного спора с Израилем после возвращения американского посредника Заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд с переговоров с израильскими официальными лицами, где он изложил ливанские требования в отношении спорного района и механизм для достижения урегулирования.

Посредник США подал новый импульс для разрешения спора после встреч с ливанскими и израильскими официальными лицами.

Источник, близкий к спикеру парламента Наби Берри, который встретился с Саттерфилдом после его возвращения в Ливан, сказал Arab News, что «в усилиях есть прогресс, но обсуждение еще не закончено». Он не представил дополнительных подробностей.
Источники, близкие к ливанскому президентству подтвердили, что Ливан рассчитывает на США, чтобы помочь решить спор о демаркации и хотела бы ускорить процесс, чтобы позволить разведке нефти и газа, чтобы начать в спорном районе.

Источники сообщили, что компаниям, которые будут заниматься разведкой, требуется стабильность в районе, прежде чем они начнут работать

По утверждению источника, Саттерфилд признал право собственности Ливана на приблизительно 500 квадратных километров от спорной плщади в 850 кв.км.

Ливан подтвердил свою приверженность механизму для начала переговоров, включая формирование трехстороннего комитета с представителями Ливана, Израиля и ООН, в дополнение к участию посредника США. Бейрут также повторил свой отказ от прямых переговоров с Израилем. Два месяца назад Ливан начал морскую экологическую съемку в блоках 4 и 9 в ливанских водах, чтобы консорциум французских, итальянских и российских компаний начал разведку нефти и газа в этом районе.

Теоретически, решение этой проблемы с помощью посредника из США, может стать примером улаживания конфликтов в регионе и в первую очередь палестино – израильского противостояния.


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