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США «потеряли» в Сирии оружие на сотни миллионов долларов | Фото:21.02 15:31   MIGnews.com

США "потеряли" в Сирии оружие на сотни миллионов долларов

В Пентагоне заявили, что не ведут учета оружия поставленного в Сирию.

Тысячи единиц оружия и боеприпасов, поставленных Соединенными Штатами своим союзникам в Сирии в 2017-2018 годах, были «уязвимы для потери или кражи», говорится в отчете генерального инспектора Пентагона.

Оборонное ведомство США обнародовало отчет, показавший, что американское правительство не знает, куда делись 715,8 млн долларов, выделенных на оружие для «партнеров» ( боевиков YPG/PKK - ред) в Сирии в рамках борьбы с ДЕАШ.

При этом подчеркивается, что США хранит оружие во многих местах и о процессе хранения знают многие госструктуры.

Напомним, на 2020 год Пентагон запросил 173 миллиона долларов на оборудование для отрядов сирийского крыла PKK.


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