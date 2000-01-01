20.11 13:05 MIGnews.com

В Сирии растет напряженность между Россией и Турцией

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Заявление турецкой стороны о возможности проведения новой военной операции на севере Сирии в случае, если оттуда не уйдут курдские повстанцы, чревато обострением ситуации, сообщают во вторник российские медиа со ссылкой на заявление Министерство обороны РФ.В оборонном ведомстве также отвергли претензии Анкары к Москве в связи с невыполнением договоренностей, достигнутых ранее в рамках соглашения в Сочи.«В Минобороны России вызвало недоумение заявление министра иностранных дел Турции М.Чавушоглу о якобы “невыполнении Россией своих обещаний”, а также угрозы в развязывании военной операции на севере Сирии”, – цитирует Рейтер официального представитель ведомства, генерал-майора Игоря Конашенкова.По словам Конашенкова, Россия в полном объеме выполнила положения Сочинского меморандума, подписанного 22 октября нынешнего года, и продолжает действовать в том же ключе.У министра иностранных дел Турции на этот счет иная точка зрения. Мевлют Чавушоглу предупредил, что Анкара может предпринять новые действия против курдских сил на севере Сирии, если США и Россия не выполнят свои обещания и не обеспечат уход ополченцев из приграничного региона.«Выполнили ли они полностью то, что требуется от них в соответствии с соглашениями? Нет, не выполнили, но должны», – заявил Мевлют Чавушоглу, слова которого приводит информагентство Anadolu.Отметим, что в октябре Турция начала наступление на ополчение сирийских курдов, Отряды народной самообороны, которых Анкара считает террористами, но которые возглавляли борьбу с экстремистской группировкой «Исламское государство» при поддержке США.После октябрьских встреч президента Турции Реджепа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным в России и вице-президентом США Майком Пенсом в Анкаре, было достигнуто два параллельных соглашения об уходе курдского ополчения – “Отрядов народной самообороны” – из северных районов Сирии.