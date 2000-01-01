20.09 10:40 MIGnews.com

Пентагон представит Трампу несколько вариантов по Ирану

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В пятницу американские военные представят Президенту Дональду Трампу широкий спектр военных возможностей, чтобы он принял решение, как следует ответить на то, что, по словам представителей администрации, является беспрецедентной атакой Ирана на нефтяную промышленность Саудовской Аравии.На встрече в Белом доме Президенту будет представлен список потенциальных целей для нанесения воздушного удара по Ирану, среди других возможных ответов. Он также будет предупрежден о том, что военные действия против Исламской Республики могут перерасти в войну. Так утверждают американские чиновники на условии анонимности.Совещание по национальной безопасности, скорее всего, станет первой возможностью для принятия решения о том, как США должны реагировать на нападение на ключевого союзника по Ближнему Востоку. Любое решение может зависеть от того, какие доказательства могут предоставить американские и саудовские следователи на подтверждение того, что Иран нанес удары при помощи крылатых ракет и беспилотников, как утверждают многие официальные лица, в том числе госсекретарь Майк Помпео.Иран отрицает свою причастность и предупредил США, что любое нападение вызовет «тотальную войну» с немедленным ответным ударом из Тегерана.Как Помпео, так и вице-президент Майк Пенс осудили нападение на саудовские нефтяные объекты как «акт войны». Пенс сказал, что Трамп «рассмотрит факты и примет решение о следующих шагах». «Но американский народ может быть уверен, что Соединенные Штаты Америки будут защищать наши интересы в регионе, и мы будем поддерживать наших союзников».Реакция США может включать военные, политические и экономические действия, и военные варианты могут варьироваться от любых действий до авиаударов или менее заметных действий, таких как кибератаки. Одним из вероятных шагов было бы то, что США предоставят дополнительную военную поддержку, чтобы помочь Саудовской Аравии защитить себя от нападений с севера, так как большая часть их обороны была сосредоточена на угрозах со стороны хуситов в Йемене на юг.Генерал Джозеф Данфорд, председатель Объединенного комитета начальников штабов, подчеркнул, что вопрос о том, ответят ли США, является «политическим решением», а не решением военных.«Моя задача – предоставить президенту военные возможности, если он решит ответить военной силой», – сказал Данфорд.Трамп захочет рассмотреть «полный спектр вариантов», сказал он. «На Ближнем Востоке, конечно, у нас есть военные силы, мы много планируем и у нас есть много вариантов».Пресс-секретарь Пентагона Джонатан Хоффман заявил в четверг, что США уверены в том, что следователи смогут точно определить, кто именно совершил нападение в минувшие выходные.Отметим, что американские чиновники не хотят предсказывать, какой ответ выберет Трамп. В июне, после того как Иран сбил американский беспилотник, Трамп первоначально одобрил ответный военный удар, а затем внезапно отменил его, потому, что это могло привести к гибели десятков иранцев. Это решение подчеркивает давнее нежелание Президента втянуть страну в очередную войну на Ближнем Востоке.Вместо этого, по словам официальных лиц США, Трамп предпочел, чтобы американские военные киберсилы нанесли удар по военным компьютерным системам, используемым КСИР для управления ракетными пусковыми установками.