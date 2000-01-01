В числе развитых государств нет мусульманских стран
Ни одна из мусульманских стран не входит в категорию развитых государств мира. К сожалению, наши страны не в силах обеспечить защиту исламского мира.
Об этом заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, выступая на саммите в Куала-Лумпуре, сообщает ИА Анадолу.
По его словам, в современном мире сформировалось искаженное мнение об исламских странах.
Мусульман и ислам увязывают с понятиями терроризм и ошибочное государственное управление, отметил глава правительства.
«Анализируя реалии сегодняшнего дня мы должны признать, что нашу религию пытаются исказить. Мусульман оскорбляют», - сказал Мохамад.
Он напомнил, что именно в мусульманских странах веками формировались самые развитые культуры в истории
человечества.
Отметим, однако, что сегодня эти страны, по мнению премьер- министра, не являются ни источником науки и знаний, ни моделью для культурного развития.