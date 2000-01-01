Махмуд Аббас против Нетаниягу, а Рияду аль-Малики все равно
Председатель ПНА Махмуд Аббас заявил в среду, что он будет против нового израильского правительства во главе с Биньямином Нетаниягу, после того, как результаты выборов подняли перспективу переговоров о создании правительства единства.
«Наша позиция: против Нетаниягу», - сказал Аббас во время визита в Осло, когда его спросили о его предпочтениях перед новым правительством Израиля.
В то же время министр иностранных дел ПНА, Рияд аль-Малики заявил, что палестинцы готовы вступить в диалог с любым будущим израильским лидером, сообщает AN.
«Кто бы ни смог сформировать правительство, мы готовы сидеть с ним или с ней, чтобы возобновить переговоры», - заявил Аль-Малики журналистам после того, как стали известны результаты выборов и прояснилась ситуация между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и его главным соперником Бенни Ганцем.