19.09 21:02 MIGnews.com

Махмуд Аббас против Нетаниягу, а Рияду аль-Малики все равно

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Председатель ПНА Махмуд Аббас заявил в среду, что он будет против нового израильского правительства во главе с Биньямином Нетаниягу, после того, как результаты выборов подняли перспективу переговоров о создании правительства единства.«Наша позиция: против Нетаниягу», - сказал Аббас во время визита в Осло, когда его спросили о его предпочтениях перед новым правительством Израиля.В то же время министр иностранных дел ПНА, Рияд аль-Малики заявил, что палестинцы готовы вступить в диалог с любым будущим израильским лидером, сообщает AN.«Кто бы ни смог сформировать правительство, мы готовы сидеть с ним или с ней, чтобы возобновить переговоры», - заявил Аль-Малики журналистам после того, как стали известны результаты выборов и прояснилась ситуация между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и его главным соперником Бенни Ганцем.