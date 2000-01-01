19.06 14:40 MIGnews.com

Иран может пойти на провокацию против Израиля

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Согласно сообщениям СМИ, которые ссылаются на данные израильской и западной разведки, Иран может инициировать провокацию против Израиля, чтобы усилить напряженность с США и заставить Вашингтон сесть за стол переговоров.По словам чиновников, после угроз и шагов, предпринятых Исламской республикой для обострения напряженности в регионе, она может втянуть Израиль в кризис через одну из своих доверенных группировок в Сирии или Ливане, в том числе террористическую группу "Хезболла".В сообщениях ссылаются на тот факт, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху собирал свой Кабинет безопасности дважды на этой неделе, что является редкостью для обычного времени.Кроме того, израильские силы обороны проводят два крупномасштабных учения на этой неделе на севере, хотя оба они и были запланированы заранее в рамках ежегодного учебного плана.Напряженность в отношениях между Тегераном и Вашингтоном обострилась с тех пор, как Президент США Дональд Трамп в прошлом году вышел из ядерного соглашения и возобновил сокрушительные санкции в отношении Ирана.Иран в понедельник объявил, что он в течение 10 дней превысит лимит запасов урана, установленный в ядерной сделке, а это увеличит давление на европейцев, пытающихся сохранить соглашение.В ответ через несколько часов Соединенные Штаты заявили, что одобрили развертывание дополнительных войск на Ближнем Востоке.Исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан, который объявил о своем уходе в отставку, заявил, что войска направляются «в оборонительных целях», поскольку США обвинили Иран в нападениях на два танкера в Оманском заливе на прошлой неделе. Иран отрицает ответственность за это нападение, а также за повреждения танкеров в регионе в прошлом месяце, в чем его также обвиняют.Отметим, что эти события не смогли ослабить угрожающую американскую риторику, заставить европейские компании увеличить торговлю в обход санкций или значительно повысить на рынке цены на нефть.