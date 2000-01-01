18.11 11:38 MIGnews.com

Данон: Берни Сандерс подрывает безопасность Израиля и США

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Выступая на торжественном вечере сионистской организации Америки (ZOA) в Нью-Йорке в воскресенье вечером, посол Израиля в ООН Дэнни Дэннон обвинил кандидата в президенты от демократов сенатора Берни Сандерса (Vt) за угрозы, которые сенатор сделал в последние несколько месяцев, чтобы отвлечь часть денег, которые США дают Израилю в качестве военной помощи для оплаты гуманитарной помощи в секторе Газа,- пишет JewishPress.com.Напомним, что на ежегодной конференции J Street в Вашингтоне, Сандерс сказал поддерживающим его слушателям: «Я бы использовал кредитное плечо, 3,8 миллиарда долларов - это большие деньги, и мы не можем предоставить его израильскому правительству или любому правительству. »Данон ответил на это, заявив, что Сандерс «предлагает меньше военной помощи наиболее важному союзнику США на Ближнем Востоке, чтобы передать его ХАМАСу, террористической организации, которая праздновала трагедию 11 сентября».Данон сказал, что антиизраильские комментарии Сандерса «подрывают безопасность как Израиля, так и США». Он также сказал: «Возможно, г-н Сандерс не слышал об уходе Израиля из Газы в 2005 году. Может быть, он этого не сделал». У него была возможность посетить контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом, где ежедневно проезжают сотни грузовиков для доставки гуманитарной помощи в Газу. Может быть, он не знает о туннелях террора.Но нет, он все знает.Посол напоминает, о том, что он уже писал в октябре (Берни Сандерс обещает нарушить закон США, направив помощь в Газу ), что в Законе о разрешении на оказание помощи в области безопасности между Соединенными Штатами и Израилем 2018 года определено, что военная помощь в размере 38 млрд. долл. США в течение 10 лет, предусмотренная в Меморандуме о взаимопонимании между двумя странами 2016 года, будет финансироваться через специальный механизм, который будет отделен от годовой бюджет.Отметим, что этот закон гарантирует, что помощь США не будет сокращена после вступления в силу меморандума о помощи, начиная с 2019 года, и гарантирует, что на эти средства не будут влиять переговоры по бюджету между Конгрессом и Президентом. Это также означает, что президенты - даже президент Берни Сандерс - не смогут приостановить помощь США в качестве средства давления на Израиль.