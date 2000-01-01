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Фридман: План Трампа не изгонит евреев в Иудее и Самарии | Фото:18.10 14:39   MIGnews.com

Фридман: План Трампа не изгонит евреев в Иудее и Самарии

Администрация США не будет призывать к эвакуации еврейских общин в Иудее и Самарии в соответствии с долгожданным мирным планом на Ближнем Востоке, заявил посол США в Израиле Дэвид Фридман в среду.

В интервью Arutz-7 Фридман сказал, что «увидев опыт эвакуации из Газы, я не верю, что существует реалистичный план, который мог бы быть реализован и который потребовал бы, чтобы кто-либо - еврей или араб - был вынужден покинуть страну».

Фридман сослался на План разъединения Газы 2005 года, в котором администрация премьер-министра Ариэля Шарона насильственно выселила из своих домов более 8000 евреев в попытке создать палестинское государство в Газе. Весьма спорный план вызвал серьезные политические разногласия и бурную дискуссию в Израиле, и впоследствии был осужден по всему политическому спектру как провал, который привел к почти постоянному насилию и войнам вдоль границы между Израилем и Газой.

«Мы считаем, что это просто рецепт катастрофы», сказал Фридман. «Это почти привело к гражданской войне в гораздо менее агрессивных условиях в Газе по сравнению с Иудеей и Самарией, и поэтому мы не считаем, что любая принудительная эвакуация достижима».

Приблизительно 350 000 евреев живут в городах и поселках по всей Иудее и Самарии, не считая сотен тысяч людей, живущих в северных и восточных частях Иерусалима, которые Палестинская администрация требует в качестве части нового государства.

Официальный представитель ПА Саиб Эрекат осудил интервью как демонстрирующее «идеологическое сходство между командой Трампа и движением израильских поселенцев. Оба согласны с тем, что израильские поселения, признанные в соответствии с международным правом военными преступлениями, отрицающими право палестинцев на самоопределение, должны оставаться в оккупированной Палестине навсегда ».
По словам Фридмана, мирный план Трампа будет опубликован, как только будет сформирована новая израильская администрация.

Отметим, что Фридман заявил, что хотя у Трампа и премьер-министра Израиля Нетаньяху «необыкновенная дружба», поскольку мы восхищаемся премьер-министром и уважаем его, но мы поддерживаем Государство Израиль для Государства Израиль, и мы будем поддерживать эти отношения с Израилем независимо от того, того, кого израильтяне выбирают своим лидером ».


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