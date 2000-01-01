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18.07 15:50   MIGnews.com

Принуждение к дружбе

Как стало известно, Иран подал в суд на США из-за нарушения Договора о дружбе.

Представитель МИД Ирана Бахрам Кассеми заявил: "Жалоба Ирана на Соединенные Штаты объясняется нарушением международных обязательств и, в частности, договора о дружбе между двумя странами".

По сообщению ИРНА, Кассеми, поясняя суть жалобы Ирана на США, которая в понедельник была подана министром иностранных дел ИРИ Мохаммадом Джавадом Зарифом, сказал: "В целях противодействия незаконным санкциям США против Ирана, Министерство иностранных дел Ирана в координации с другими органами, подали жалобу в международный суд на Соединенные Штаты Америки в связи с нарушением ими международных обязательств, в частности, Договора "О дружбе, экономических отношениях и консульских правах" 1955 года".

Кассеми подчеркнул: "В жалобе указывается, что решение Вашингтона от 8 мая текущего года о возобновлении ядерных санкций против Ирана расходится с международными обязательствами Вашингтона, в том числе статьями 4, 7, 8, 9 и 10 Договора о дружбе 1955 года, и США обязаны, прекратив эти международные противоправные действия, компенсировать все убытки.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, в понедельник на своей личной странице в Twitter написал, что Иран подал на США жалобу в Международный Суд ООН из-за повторного введения односторонних санкций.

Как известно, 8 мая 2018 года президент Дональд Трамп, повторив необоснованные обвинения против Ирана, заявил о выходе Вашингтона из СВПД и возобновлении анти-иранских ядерных санкций.

Международный Суд является одним из основных подразделений ООН, задачей которого является разрешение разногласий между государствами на основе международного права и предоставление консультативных заключений по правовым вопросам по просьбе Генеральной Ассамблеи, Совета Безопасности и других органов Организации Объединенных Наций.
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