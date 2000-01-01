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Асад идет на уступки | Фото:18.06 15:13   MIGnews.com

Асад идет на уступки

В попытке улучшить экономическую ситуацию в Сирии, режим Башара Асада пошел на уступки боевикам сирийского крыла организации РКК, контролирующим треть территории страны.

Стремясь предотвратить падение курса сирийской лиры (SL) и не допустить краха экономики, в Дамаске согласились расширить торговые связи с боевикамиYPG/PKK взамен сохранения оборота сирийской валюты в районах, неподконтрольных режиму Асада.

Кроме того, в последние месяцы режим Башара Асада не может погашать растущие долги перед Россией и Ираном и поэтому надеется на приток валюты из районов, находящихся под управлением поддерживаемых США боевиками YPG/PKK.

С этой целью, по данным местных источников, режим Асада достиг договоренности с лидерами YPG по сохранению выплаты "зарплат" в подконтрольных террористам районах Сирии в сирийских лирах, а не в долларах. В обмен были сняты "таможенные пункты" в «зонах соприкосновения».

В рамках договоренности, с целью улучшения торговых связей, сирийский режим упростил таможенные проверки. В свою очередь, боевики YPG / PKK также пошли на уступки и решили продолжить выплату зарплат в сирийских лирах.

Вместе с тем, режим Асада отказался от закупок пшеницы и ячменя от фермеров, в подконтрольны YPG / PKK районах страны. Стоит отметить, что сирийский режим закупал зерновые по более выгодным ценам, нежели предлагали лидеры YPG.

На фоне вступления в силу «закона Цезаря», или Акта о защите гражданского населения Сирии, аналитики ожидают дальнейшее обесценивание сирийской валюты.

Справка: В начале 2020 года курс американской валюты в Сирии составлял 1000 лир, а по состоянию на середину июня доллар торгуется по курсу 4000 лир за доллар.


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