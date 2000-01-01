18.05 15:15 MIGnews.com

Пандемия может вынудить США изменить внешнюю политику

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США - страна, которая моделировала миропорядок со времен Холодной войны, теряет влияние на фоне пандемии коронавируса нового типа.Последние процессы на мировой арене могут вынудить Вашингтон пересмотреть свою внешнюю политику, в том числе в вопросе численности военных контингентов за рубежом, считает главный координатор вашингтонского офиса Фонда политических, экономических и общественных исследований (SETA DC) Кадир Устюн,-пишет ИА АнадолуПо его словам, последствия пандемии коронавируса для американской экономики сопоставимы с ущербом периода Великой депрессии 1930-х и это не может не наложить отпечаток на американскую политику.В данной связи особую значимость приобретают ноябрьские выборы главы Белого дома.Если на выборах вновь победит действующий президент Дональд Трамп, США будут придерживаться курса «America First» (Сначала Америка) с акцентом на внутреннюю политику.Трамп будет пытаться еще больше изолировать США от мира, что безусловно ослабит связи Вашингтона с иностранными партнерами и союзниками, отметил эксперт SETA DC.Если же на выборах победит демократ Джо Байден, то Белый дом скорее всего возьмет курс на укрепление лидерства в НАТО, а также укрепление позиций на мировой арене.Однако кто бы не победил на выборах уже сегодня совершенно очевидно, что Конгресс США впредь не будет поддерживать крупные и затратные кампании за рубежом.В случае если Трамп вновь будет избран президентом, США, Россия и Китай продолжат винить друг друга в мировом кризисе. Придет конец международному сотрудничеству.Кадир Устюн считает что США могут последовать примеру Великобритании, которая в 1967 году на фоне экономического кризиса в стране вывела войска из Бахрейна, Йемена и Малайзии.Вашингтон в числе прочих может кардинально изменить свою политику на Ближнем Востоке.Ожидается, что кризис еще больше усилить конкуренцию между США и Китаем, а напряженность в отношениях с Ираном еще больше углубится.Одним из важных вопросов остается - будут ли США продолжать поддерживать негосударственные и иррегулярные вооруженные формирования на Ближнем Востоке, такие как сирийское крыло боевиков PKK - YPG.Стоит отметить, что напряженность в отношениях между Вашингтоном и Анкарой на фоне кризиса ЗРК С-400 и самолетов F-35, несколько спала.Не исключено, что США сблизятся с Турцией на фоне глобальной конкуренции в Китаем и сокращением присутствия на Ближнем Востоке.