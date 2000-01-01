Пандемия может вынудить США изменить внешнюю политику
США - страна, которая моделировала миропорядок со времен Холодной войны, теряет влияние на фоне пандемии коронавируса нового типа.
Последние процессы на мировой арене могут вынудить Вашингтон пересмотреть свою внешнюю политику, в том числе в вопросе численности военных контингентов за рубежом, считает главный координатор вашингтонского офиса Фонда политических, экономических и общественных исследований (SETA DC) Кадир Устюн,-пишет ИА Анадолу
По его словам, последствия пандемии коронавируса для американской экономики сопоставимы с ущербом периода Великой депрессии 1930-х и это не может не наложить отпечаток на американскую политику.
В данной связи особую значимость приобретают ноябрьские выборы главы Белого дома.
Если на выборах вновь победит действующий президент Дональд Трамп, США будут придерживаться курса «America First» (Сначала Америка) с акцентом на внутреннюю политику.
Трамп будет пытаться еще больше изолировать США от мира, что безусловно ослабит связи Вашингтона с иностранными партнерами и союзниками, отметил эксперт SETA DC.
Если же на выборах победит демократ Джо Байден, то Белый дом скорее всего возьмет курс на укрепление лидерства в НАТО, а также укрепление позиций на мировой арене.
Однако кто бы не победил на выборах уже сегодня совершенно очевидно, что Конгресс США впредь не будет поддерживать крупные и затратные кампании за рубежом.
В случае если Трамп вновь будет избран президентом, США, Россия и Китай продолжат винить друг друга в мировом кризисе. Придет конец международному сотрудничеству.
Кадир Устюн считает что США могут последовать примеру Великобритании, которая в 1967 году на фоне экономического кризиса в стране вывела войска из Бахрейна, Йемена и Малайзии.
Вашингтон в числе прочих может кардинально изменить свою политику на Ближнем Востоке.
Ожидается, что кризис еще больше усилить конкуренцию между США и Китаем, а напряженность в отношениях с Ираном еще больше углубится.
Одним из важных вопросов остается - будут ли США продолжать поддерживать негосударственные и иррегулярные вооруженные формирования на Ближнем Востоке, такие как сирийское крыло боевиков PKK - YPG.
Стоит отметить, что напряженность в отношениях между Вашингтоном и Анкарой на фоне кризиса ЗРК С-400 и самолетов F-35, несколько спала.
Не исключено, что США сблизятся с Турцией на фоне глобальной конкуренции в Китаем и сокращением присутствия на Ближнем Востоке.