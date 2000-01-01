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Пандемия может вынудить США изменить внешнюю политику | Фото:18.05 15:15   MIGnews.com

Пандемия может вынудить США изменить внешнюю политику

США - страна, которая моделировала миропорядок со времен Холодной войны, теряет влияние на фоне пандемии коронавируса нового типа.

Последние процессы на мировой арене могут вынудить Вашингтон пересмотреть свою внешнюю политику, в том числе в вопросе численности военных контингентов за рубежом, считает главный координатор вашингтонского офиса Фонда политических, экономических и общественных исследований (SETA DC) Кадир Устюн,-пишет ИА Анадолу

По его словам, последствия пандемии коронавируса для американской экономики сопоставимы с ущербом периода Великой депрессии 1930-х и это не может не наложить отпечаток на американскую политику.

В данной связи особую значимость приобретают ноябрьские выборы главы Белого дома.

Если на выборах вновь победит действующий президент Дональд Трамп, США будут придерживаться курса «America First» (Сначала Америка) с акцентом на внутреннюю политику.

Трамп будет пытаться еще больше изолировать США от мира, что безусловно ослабит связи Вашингтона с иностранными партнерами и союзниками, отметил эксперт SETA DC.

Если же на выборах победит демократ Джо Байден, то Белый дом скорее всего возьмет курс на укрепление лидерства в НАТО, а также укрепление позиций на мировой арене.

Однако кто бы не победил на выборах уже сегодня совершенно очевидно, что Конгресс США впредь не будет поддерживать крупные и затратные кампании за рубежом.

В случае если Трамп вновь будет избран президентом, США, Россия и Китай продолжат винить друг друга в мировом кризисе. Придет конец международному сотрудничеству.

Кадир Устюн считает что США могут последовать примеру Великобритании, которая в 1967 году на фоне экономического кризиса в стране вывела войска из Бахрейна, Йемена и Малайзии.

Вашингтон в числе прочих может кардинально изменить свою политику на Ближнем Востоке.

Ожидается, что кризис еще больше усилить конкуренцию между США и Китаем, а напряженность в отношениях с Ираном еще больше углубится.

Одним из важных вопросов остается - будут ли США продолжать поддерживать негосударственные и иррегулярные вооруженные формирования на Ближнем Востоке, такие как сирийское крыло боевиков PKK - YPG.

Стоит отметить, что напряженность в отношениях между Вашингтоном и Анкарой на фоне кризиса ЗРК С-400 и самолетов F-35, несколько спала.

Не исключено, что США сблизятся с Турцией на фоне глобальной конкуренции в Китаем и сокращением присутствия на Ближнем Востоке.


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