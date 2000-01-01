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Ирак закрыл два КПП на границе с Ираном | Фото:17.11 09:40   MIGnews.com

Ирак закрыл два КПП на границе с Ираном

Власти Ирака по требованию Ирана закрыли в одностороннем порядке два КПП на совместной границе на юге и востоке страны. Об этом сообщил пресс-секретарь таможенной службы Ирака Аладдин аль-Кайси.

По его словам, гражданам Ирака разрешается переходить границу в коммерческих целях.

Однако, по просьбе иранской стороны в связи с начавшимися в этой стране акциями протеста в одностороннем порядке КПП «Шелемче» на юге и КПП «Эш-Шиб» на востоке Ирака закрыты для всех остальных категорий иракских граждан, сказал аль-Кайси.

Ранее иракское агентство INA сообщило, что протестующие в Ираке перекрыли дорогу к КПП «Шелемче» в провинции Басра на границе с Ираном.

Антиправительственные акции в Ираке продолжаются с первого октября. Иракцы протестуют против безработицы и коррупции. С начала протестов в Ираке 319 человек, ранения получили свыше 15 тысяч демонстрантов.


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