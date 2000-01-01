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Четыре дивизиона С-400 «прикроют» Турцию к весне 2020 года | Фото:17.11 21:59   MIGnews.com

Четыре дивизиона С-400 «прикроют» Турцию к весне 2020 года

Зенитно-ракетная система С-400 «Триумф» заступит на боевое дежурство в Турции к весне 2020 года, сейчас идет дообучение специалистов.

Об этом сообщил журналистам глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в ходе XVI международного авиационно-космического салона Dubai Airshow 2019, передает ТАСС.

«Мы до конца года завершим обучение турецких специалистов и где-то к весне система будет уже на боевом дежурстве. У нас все с турецкими партнерами идет слава богу по плану.»

Отметим, что, по мнению глвы ФСВТС, Турция как страна НАТО дала всем пример, в том числе и арабскому миру.

В декабре 2017 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о подписании контракта с Россией на поставку ЗРК С-400.

Позднее глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов уточнил, что речь идет о поставке четырех дивизионов С-400 на общую сумму порядка 2,5 миллиарда долларов.


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