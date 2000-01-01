17.06 22:10 MIGnews.com

Дядя президента организовал преступную группу

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В Европе продолжается ритуал очищения или жертвоприношения клана Асадов. Очередной жертвой стал дядя президента Рифат Асад, которому 82 года.Сегодня суд в Париже признал его виновным в организации преступной группы, занимавшейся отмыванием незаконно полученных денежных средств и незаконном присвоении сирийских государственных средств и приговорил его к четырем годам лишения свободы.Суд также постановил конфисковать активы Рифата Асада во Франции на сумму около 90 миллионов евро (100 миллионов долларов).По информации СМИ, бывший вице-президент Сирии и младший брат бывшего президента Сирии Хафеза Асада жил во Франции с 1984 года.За попытку устроить госпереворот в Дамаске, в Париже, где его считали оппозиционером сирийскому правящему режиму, его даже наградили в 1986 году Орденом Почетного Легиона.Но внезапно, в 2013 году французская и испанская прокуратуры начали расследование операций Рифата Асада на рынке европейской недвижимости и пришли к выводу, что капиталы, использованные для приобретений в этих двух странах, оказались в распоряжении покупателя незаконно.Они были переведены из государственного бюджета Сирии. В том числе, 300 миллионов долларов Рифат Асад получил от своего брата-президента после отъезда из Сирии – якобы, в качестве отступных за невмешательство во внутрисирийские дела. Нынешняя стоимость владений Рифата Асада в Испании и Франции оценивается примерно в 900 миллионов евро. Сам подсудимый все обвинения отвергает и уверяет, что начальный капитал им был получен в подарок от его друга, наследного принца, а затем короля Саудовской Аравии Абдаллы.