17.06 13:40 MIGnews.com

Саудовская Аравия посылает миру сообщение

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16 июня 2019 года госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в нападениях нанефтяные танкеры, которые произошли на прошлой неделе, и пообещал, что Соединенные Штаты будут гарантировать свободный проход через жизненно важный Ормузский пролив.США предпримут все необходимые действия – «дипломатические и иные» – чтобыудержать Иран от препятствования транспортировке энергоносителей через Персидский залив, предупредил госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье.Помпео выступил через несколько часов после того, как наследный принц СаудовскойАравии Мухаммед бен Салман заявил, что Королевство «не колеблясь, отразит любуюугрозу нашему народу, суверенитету и жизненным интересам».Двойное предупреждение режиму в Тегеране последовало за нападениями на прошлой неделе на два нефтяных танкерах в Оманском заливе, которые, как считается, былисовершены Ираном.«Мы не хотим войны. Мы сделали все, что могли, чтобы помешать этому, – сказалПомпео в телевизионном интервью. – Но иранцы должны очень четко понимать, что мыбудем продолжать предпринимать действия, которые удержат Иран от такогоповедения».«Вы должны осознавать, что мы собираемся гарантировать свободусудоходства по Ормузскому проливу. Это международный вызов, важный для всего мира.США будут следить за тем, чтобы мы предприняли все необходимые действия,дипломатические и иные, для достижения этого результата», – отметил Помпео.Майк Помпео сказал, что США обсуждали возможный международный ответ, и он провел рядтелефонных разговоров с иностранными чиновниками о нападениях на танкеры.Наследный принц Саудовской Аравии в интервью арабской газете «Ашарк аль-Авсат»заявил, что Королевство «поддерживает возобновление санкций США против Ирана,поскольку мы убеждены, что международному сообществу необходимо занятьрешительную позицию против Ирана».Интервью принца Мухаммеда было «посланием Тегерану и за его пределымеждународному сообществу», – сказал Arab News политолог и специалист помеждународным отношениям из Саудовской Аравии доктор Хамдан аль-Шехри.«Он послал сообщение, что мы не хотим войны в регионе. Он предлагал мир, и это то, что мы делаем сейчас. Но если это затронет наши жизненно важныеинтересы, наши жизненно важные ресурсы и наших людей, мы будем защищать себя ипринимать меры для борьбы с любой угрозой, – отмечает Хамдан аль-Шехри. – Мы сталкиваемся с агрессивными, варварскими и террористическими угрозами состороны Ирана, и мы должны принять быстрые и решительные меры против этого.Королевство Саудовская Аравия посылает миру сообщение о том, что по данному вопросудолжно быть принято решение».