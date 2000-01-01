Саудовская Аравия посылает миру сообщение

16 июня 2019 года госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в нападениях на
нефтяные танкеры, которые произошли на прошлой неделе, и пообещал, что Соединенные Штаты будут гарантировать свободный проход через жизненно важный Ормузский пролив.
США предпримут все необходимые действия – «дипломатические и иные» – чтобы
удержать Иран от препятствования транспортировке энергоносителей через Персидский залив, предупредил госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье.
Помпео выступил через несколько часов после того, как наследный принц Саудовской
Аравии Мухаммед бен Салман заявил, что Королевство «не колеблясь, отразит любую
угрозу нашему народу, суверенитету и жизненным интересам».
Двойное предупреждение режиму в Тегеране последовало за нападениями на прошлой неделе на два нефтяных танкерах в Оманском заливе, которые, как считается, были
совершены Ираном.
«Мы не хотим войны. Мы сделали все, что могли, чтобы помешать этому, – сказал
Помпео в телевизионном интервью. – Но иранцы должны очень четко понимать, что мы
будем продолжать предпринимать действия, которые удержат Иран от такого
поведения».
«Вы должны осознавать, что мы собираемся гарантировать свободу
судоходства по Ормузскому проливу. Это международный вызов, важный для всего мира.
США будут следить за тем, чтобы мы предприняли все необходимые действия,
дипломатические и иные, для достижения этого результата», – отметил Помпео.
Майк Помпео сказал, что США обсуждали возможный международный ответ, и он провел ряд
телефонных разговоров с иностранными чиновниками о нападениях на танкеры.
Наследный принц Саудовской Аравии в интервью арабской газете «Ашарк аль-Авсат»
заявил, что Королевство «поддерживает возобновление санкций США против Ирана,
поскольку мы убеждены, что международному сообществу необходимо занять
решительную позицию против Ирана».
Интервью принца Мухаммеда было «посланием Тегерану и за его пределы
международному сообществу», – сказал Arab News политолог и специалист по
международным отношениям из Саудовской Аравии доктор Хамдан аль-Шехри.
«Он послал сообщение, что мы не хотим войны в регионе. Он предлагал мир, и это то, что мы делаем сейчас. Но если это затронет наши жизненно важные
интересы, наши жизненно важные ресурсы и наших людей, мы будем защищать себя и
принимать меры для борьбы с любой угрозой, – отмечает Хамдан аль-Шехри. – Мы сталкиваемся с агрессивными, варварскими и террористическими угрозами со
стороны Ирана, и мы должны принять быстрые и решительные меры против этого.
Королевство Саудовская Аравия посылает миру сообщение о том, что по данному вопросу
должно быть принято решение».