17.05 16:21 MIGnews.com

Штат Миссури принял закон против BDS

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Миссури присоединился к большинству штатов США, после того, как его законодательный орган принял закон, запрещающий штату заключать контракты с компаниями, которые бойкотируют Израиль или связаны с движением бойкот, отчуждение, санкции (BDS).Палата представителей штата приняла SB 739, «Закон о борьбе с дискриминацией против Израиля» в четверг с 95-40 голосами. Сенат штата принял законопроект с 28-1 голосами в прошлом месяце, сообщает ИА TPS.Законопроект запрещает штату Миссури и его политическим подразделениям заключать контракты на сумму более 100 000 долларов США с компаниями, в которых 10 или более сотрудников участвуют в бойкоте Израиля.Законопроект не наказывает и не ущемляет права любого лица на свободу выражения мнения и не наказывает компании, которые предпочитают не вести дела с Израилем по законным экономическим причинам, и соответствует федеральному законодательству.«Законодательный орган предпринял смелые меры для борьбы с коварным и ненавистным движением BDS, которое выделяет Израиль и поощряет карательные действия против его экономики и граждан», - сказала Нэнси Лискер, директор AJC в регионе Сент-Луис. «Израильтяне и палестинцы хотят мира, они хотят инвестиций, а не отчуждения, и они хотят, чтобы весь регион процветал. Благодаря этому законодательству обе страны, Миссури и Израиль, будут продолжать расти».Миссури является последним штатом, выступившим против движения BDS, присоединившимся к Алабаме, Калифорнии, Иллинойсу, Индиане, Айове, Миннесоте, Нью-Йорку, Пенсильвании, Южной Каролине и Техасу. После подписания закона, штат Миссури станет 29-м штатом, в котором был принят исполнительный указ или законодательство, запрещающее БДС.Другие штаты рассматривают законодательство, нацеленное на компании, которые участвуют в антиизраильском движение БДС, и во многих странах мира были приняты аналогичные законы.Движение BDS поддерживает финансовый, академический и культурный бойкот против Израиля, якобы как ненасильственную борьбу против так называемой «израильской оккупации». Критики говорят, что его деятельность является современной формой антисемитизма и что его истинная цель - уничтожить государство Израиль.