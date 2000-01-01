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Штат Миссури принял закон против BDS | Фото:17.05 16:21   MIGnews.com

Штат Миссури принял закон против BDS

Миссури присоединился к большинству штатов США, после того, как его законодательный орган принял закон, запрещающий штату заключать контракты с компаниями, которые бойкотируют Израиль или связаны с движением бойкот, отчуждение, санкции (BDS).

Палата представителей штата приняла SB 739, «Закон о борьбе с дискриминацией против Израиля» в четверг с 95-40 голосами. Сенат штата принял законопроект с 28-1 голосами в прошлом месяце, сообщает ИА TPS.

Законопроект запрещает штату Миссури и его политическим подразделениям заключать контракты на сумму более 100 000 долларов США с компаниями, в которых 10 или более сотрудников участвуют в бойкоте Израиля.

Законопроект не наказывает и не ущемляет права любого лица на свободу выражения мнения и не наказывает компании, которые предпочитают не вести дела с Израилем по законным экономическим причинам, и соответствует федеральному законодательству.

«Законодательный орган предпринял смелые меры для борьбы с коварным и ненавистным движением BDS, которое выделяет Израиль и поощряет карательные действия против его экономики и граждан», - сказала Нэнси Лискер, директор AJC в регионе Сент-Луис. «Израильтяне и палестинцы хотят мира, они хотят инвестиций, а не отчуждения, и они хотят, чтобы весь регион процветал. Благодаря этому законодательству обе страны, Миссури и Израиль, будут продолжать расти».

Миссури является последним штатом, выступившим против движения BDS, присоединившимся к Алабаме, Калифорнии, Иллинойсу, Индиане, Айове, Миннесоте, Нью-Йорку, Пенсильвании, Южной Каролине и Техасу. После подписания закона, штат Миссури станет 29-м штатом, в котором был принят исполнительный указ или законодательство, запрещающее БДС.

Другие штаты рассматривают законодательство, нацеленное на компании, которые участвуют в антиизраильском движение БДС, и во многих странах мира были приняты аналогичные законы.

Движение BDS поддерживает финансовый, академический и культурный бойкот против Израиля, якобы как ненасильственную борьбу против так называемой «израильской оккупации». Критики говорят, что его деятельность является современной формой антисемитизма и что его истинная цель - уничтожить государство Израиль.


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