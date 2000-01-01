17.02 12:58 MIGnews.com

Рухани: США не решатся на войну с Ираном

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США не стремятся к войне с Ираном, так как осознают, какой урон им будет нанесен в случае ее начала. Об этом в воскресенье заявил президент ИРИ Хасан Рухани, выступая на пресс-конференции в Тегеране."Мы против войны, полагаю, что и американцы не стремятся к ней, потому что осознают, какой урон она им нанесет", - сказал иранский лидер.Рухани добавил также, что начало военных действий сведет на нет шансы Дональда Трампа быть переизбранным на пост президента США.По его словам, в случае возможной войны пострадают все страны Персидского залива."Страны региона неоднократно предостерегали США относительно войны. Избежать возможной войны в регионе призывали Соединенные Штаты ОАЭ и ряд других государств региона. Война в регионе нанесет ущерб всем, будь то Иран, ОАЭ, Бахрейн, Катар или Кувейт, пострадают все", - подчеркнул президент Исламской Республики.