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Черный список ООН навредит палестинцам | Фото:17.02 11:55   MIGnews.com

Черный список ООН навредит палестинцам

В ответ на публикацию ООН списка израильских компаний, занесенных в черный список, которые ведут свою деятельность за «зеленой линией", "Палестинские СМИ" на основе предыдущих выпусков PM выпустило отчет – "Палестинцы предпочитают работать на израильских работодателей", - пишет JewishPress.

Отчет показывает, что, по мнению палестинских рабочих, палестинских юристов и Палестинского бюро статистики, палестинцы имеют лучшие условия труда и предпочитают работать на израильских работодателей, в том числе в израильских поселениях за «зеленой линией», а не на палестинских работодателей. Например, у израильских работодателей заработная плата в четыре раза выше, чем у палестинских, а палестинские работники получают пособия по болезни, отпуск по болезни и отпуск в той же степени, что и израильтяне.

Пытаясь нанести ущерб израильским компаниям, которые ведут «деятельность» на Западном берегу, ООН также наносит ущерб многим палестинцам, которые работают в этих компаниях и которым нравятся лучшие условия, предлагаемые этими израильскими предприятиями. Если новые усилия ООН, в пользу BDS, приведут к большему бойкоту этих предприятий, в конечном итоге им, возможно, придется уволить сотрудников, в том числе палестинцев. Кроме того, вполне вероятно, что ПА окажет давление на палестинцев, которые работают, чтобы предприятия, занесенные в черный список, чтобы те покинули свои рабочие места.

Кстати, одно из израильских предприятий, занесенных в черный список ООН, - это супермаркет Rami Levi, который известен своим мирным сосуществованием палестинских и израильских сотрудников на всех рабочих местах.


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