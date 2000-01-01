16.12 22:20 MIGnews.com

Эрдоган угрожает закрыть 2 военные базы США

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье угрожал закрыть две стратегические военные базы, используемые США в Турции, после того, как Вашингтон предупредил о санкциях в отношении Анкары, покупающей российское оружие.«При необходимости мы можем закрыть Incirlik и закрыть Kurecik», - заявил Эрдоган на проправительственном телеканале A Haber. Две базы находятся на юго-западном побережье Турции, недалеко от границы с Сирией,- сообщает AFP.Отметим, что Эрдоган регулярно поднимал эту возможность в прошлом, во времена напряженности между двумя странами.ВВС США используют авиабазу в Инджирлике для рейдов на позиции, удерживаемые так называемой группой Даеш в Сирии. На базе в Курецике находится главная радиолокационная станция НАТО.Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу поднял вопрос о базах на прошлой неделе. Отвечая на угрозу США новых санкций, он предупредил, что их закрытие может быть «положено на стол».Турция сталкивается с санкциями США в связи с ее решением купить российскую систему противоракетной обороны С-400, несмотря на предупреждения Вашингтона.А в пятницу Турция вызвала посла США после того, как сенат США последовал за нижней палатой и проголосовал за то, чтобы признать убийства армян в 1915 году геноцидом. Законопроект еще не подписан президентом Дональдом Трампом.Армения утверждает, что в результате убийств погибло 1,5 миллиона человек. Турция говорит, что число смертей было намного ниже, и турки также умерли, обвиняя в убийствах в Первой мировой войне.