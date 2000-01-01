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Иран проявляет активность в Иудее и Самарии | Фото:16.10 13:17   MIGnews.com

Иран проявляет активность в Иудее и Самарии

По сообщениям, силы безопасности Палестинской администрации (ПА) недавно получили доказательства того, что Палестинский исламский джихад (ПИДЖ) пытается производить ракеты на Западном берегу для нападения на Израиль. Доказательства включали в себя прототип примитивной ракеты и ракеты ручной работы, построенной из полой трубы и нитрата калия.

По словам палестинских сотрудников службы безопасности, которые говорили при условии анонимности с израильским 12-м каналом, трое членов ПИДЖ были арестованы в Тулькарме.

Также были конфискованы инструменты, предназначенные для изготовления ракет.

Источники сообщили, что члены ПИДЖ получили инструкции из Ливана о том, как производить и эксплуатировать ракеты. Источники не сообщили, были ли инструкции предоставлены командой ПИДЖ или Хезболлы в Бейруте, или другим способом.

Отметим, что согласно тем же источникам, арестованные признались во время допроса, что их обучали иранцы. Однако ракеты, которые они планировали изготовить, не были продвинутыми.

По мнению экспертов, в Израиле убеждены, что Иран поддерживает сопротивление на Западном берегу, как и в Газе.

Отметим, что Иерусалимский центр по связям с общественностью заявил в июне, что Иран предлагает постоянную поддержку палестинским группировкам на Западном берегу для производства ракет.

А газета Israel Hayom недавно сообщила, что видные иранские лидеры призывают заменить камни, используемые палестинцами на Западном берегу в качестве оружия, ракетами, как это происходит в Газе.


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