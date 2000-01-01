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Вашингтон готов к решительным действиям 16.09 10:44   MIGnews.com

Вашингтон готов к решительным действиям

Соединенные Штаты находятся "в полной боевой готовности" и готовы действовать после получения подтверждения от Саудовской Аравии "относительно того, кто, по ее мнению, стоял за атакой" на нефтяные объекты страны.

Об этом, по сообщениям СМИ, написал президент США Дональд Трамп в Twitter.

"Атакован нефтяной сектор Саудовской Аравии. Есть причины полагать, что мы знаем виновного и готовы к решительным действиям в случае подтверждения наших данных, но хотим услышать от королевства, кто, по его мнению, осуществил атаку и на каких условиях нам следует действовать", – написал Трамп.

Отметим, что американский Президент также признал, что после атаки в США было одобрено использование резервных запасов сырья "по мере необходимости", чтобы избежать любой нестабильности на своем рынке нефти.

Дроны атаковали НПЗ в Саудовской Аравии в 04:00 по местному времени 14 сентября. Власти Саудовской Аравии пока не возложили ответственность за взрывы на какую-то определенную группировку, но о своей ответственности за атаку на саудовскую территорию уже заявили повстанцы из йеменского движения "Ансаруллах" (хуситы). По их словам, для осуществления атаки было использовано 10 дронов.


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