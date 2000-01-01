16.09 10:44 MIGnews.com

Вашингтон готов к решительным действиям

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Соединенные Штаты находятся "в полной боевой готовности" и готовы действовать после получения подтверждения от Саудовской Аравии "относительно того, кто, по ее мнению, стоял за атакой" на нефтяные объекты страны.Об этом, по сообщениям СМИ, написал президент США Дональд Трамп в Twitter."Атакован нефтяной сектор Саудовской Аравии. Есть причины полагать, что мы знаем виновного и готовы к решительным действиям в случае подтверждения наших данных, но хотим услышать от королевства, кто, по его мнению, осуществил атаку и на каких условиях нам следует действовать", – написал Трамп.Отметим, что американский Президент также признал, что после атаки в США было одобрено использование резервных запасов сырья "по мере необходимости", чтобы избежать любой нестабильности на своем рынке нефти.Дроны атаковали НПЗ в Саудовской Аравии в 04:00 по местному времени 14 сентября. Власти Саудовской Аравии пока не возложили ответственность за взрывы на какую-то определенную группировку, но о своей ответственности за атаку на саудовскую территорию уже заявили повстанцы из йеменского движения "Ансаруллах" (хуситы). По их словам, для осуществления атаки было использовано 10 дронов.